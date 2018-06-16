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iPhone'lar Daha Hızlı Şarj Olacak

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Zihni Kutay Varlık
Zihni Kutay Varlık - | teknoloji
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iPhone 8 ve iPhone X ile şarj olma hızıyla alakalı bir takım yenilikler getirildi fakat yine de son model Anroid’lerin hızına yetişilemiyordu. Bu nedenle Apple bu yılın kalan yarısında piyasaya sürülecek yeni iPhone’larda daha hızlı şarjı amaçlayan gelişimler yapacağını duyurdu.

Rosenblatt Securities analisti Jun Zhang tarafından elde edilen bir nota göre Cupertino merkezli teknoloji devi, Eylül ayında çıkacak ürünlerinde Android’lerin performansıyla yarışacak yeni modüller arıyor. Amaçlanan şeyin, halihazırda bulunan 5-volt 2-amp modülünü, yeni ürünlerde 9-volt, 2-amp ve 5-volt 3-amp şeklinde değiştirmek olduğu duyulduktan sonra Apple’ın, ON Semiconductor ve NXP Semiconductors ile sözleşmesini bitirip Power Integrations ile anlaşabileceği söylentileri duyulmaya başlandı.

Uygun Fiyatlı Bir iPhone da Kablosuz Şarj Edilebilecek

Kendi tasarladığı 6.1 inçlik bir LCD panel ile daha uygun bir fiyatlı bir modelin de kablosuz şarj özelliğinden faydalanabileceğinin sinyallerini veren Apple, tedarikçisi olan Broadcom’un ürettiklerinden daha ucuza satılabilecek bir model geliştirmenin peşinde. Önümüzdeki Eylül ayındaki lansmana kadar hiçbir şey netlik kazanamayacak olsa da zamanla daha fazla bilginin gelmesi bekleniyor.

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