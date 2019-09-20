iPhone'lar İçin iOS 13 İndirilmeye Açıldı! İşte iOS 13 Özellikleri, Gelen Yenilikler

Apple iPhone 6s üzeri modeller için iOS 13 güncellemesi yayınlandı. iOS 13 özellikleri, iOS 13 yenilikleri ve iPhone temiz kurulum yapmak isteyenler için iOS 13 indirme bağlantıları haberimizde.
iOS 13 İndirilmeye Açıldı!
Apple’ın yeni mobil işletim sistemi iOS 13, dün TSİ 20.00 itibarıyla indirilmeye açıldı. iPhone 6s / 6s Plus SE, 7 / 7 Plus, 8 / 8 Plus, Xs / Xs Max ve Xr modelleri için yeni yazılım güncellemesi iOS 13 indirilmeye açıldı. iOS 13 betada olan kullanıcılar da beta profilini kaldırıp iOS 13 güncellemesini aldı. Bu noktada iOS 13.1 betada olanların 24 Eylül’e kadar beklemesi gerekeceğini söyleyelim. iOS 13, başta Dark Mode olmak üzere iPhone kullanıcılarının senelerdir beklediği yenilikleri sunuyor. Denetim Merkezi’nden ayarlanabilen veya otomatik devreye giren karanlık mod dışında gerek sistem genelinde gerekse de yerleşik uygulamalarda birçok yenilik içeriyor iOS 13. Kamera uygulamasına eklenen yeni çekim modu High-Key Mono, fotoğraflar uygulamasına yeni görünüm ve düzenleme araçları, yerleşik Harita uygulamasına 360 derece sokak keşfi, otomasyonlarla güçlendirilen Siri Kestirmeleri için otomasyon, AirPods ses paylaşımı, WhatsApp’ta da kullanılabilen Memoji çıkartmaları, yeniden tasarlanan Anımsatıcılar, daha sade görünüm kazanan Apple CarPlay, artırılmış gerçeklikte üst seviye diyebileceğimiz ARKit 3, daha detaylı bilgiler sunan Sağlık uygulaması, App Store’dan indirilebilir yeni fontlar (yazı tipi) gibi birçok yeni özellik iOS 13 ile geliyor. Gizlilik ve güvenlik noktasında da geliştirmeler içeren iOS 13 ile iPhone X modelinden bu yana kullanılan yüz tanıma teknolojisi Face ID de ciddi seviyede hızlandı, uygulama açılışları iki kat hızlandı, indirme boyutları da artık daha küçük.
iOS 13 Özellikleri - iOS 13 Yenilikler
Koyu Mod
- Özellikle az ışıklı ortamlarda mükemmel bir görünüş deneyimi sağlayan yepyeni bir koyu renk tasarımı
- Gün batımında otomatik olarak açılmak üzere zamanlanabilir veya Denetim Merkezi’nden açılabilir
- Açık ve Koyu Mod ile görünüş değiştiren dört yeni sistem duvar kâğıdı
Kamera ve Fotoğraflar
- Fotoğraflarınızı ve videolarınızı bulmanıza, hatırlamanıza ve paylaşmanıza yardımcı olacak şekilde yeniden tasarlanan yepyeni Fotoğraflar sekmesi
- Fotoğrafları düzenlemeyi, ayarlamayı ve gözden geçirmeyi kolaylaştıran güçlü yeni fotoğraf düzenleme araçları
- Döndürme, kırpma ve iyileştirme de dahil olmak üzere 30’dan fazla yeni araç sunan video düzenleme
- iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max aygıtlarında Portre Işığı yoğunluğunu yükseltme veya azaltma özelliği
- iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max aygıtlarında beyaz arka plan üzerine monokromatik portre için yeni Portre Işığı efekti High-Key Işığı Mono
Apple ile giriş yapma
- Var olan Apple kimliğinizle desteklenen uygulamalara ve web sitelerine giriş yapmanın özel yolu
- Yalnızca adınız ve e-posta adresiniz ile kolayca hesap ayarlama
- Size otomatik olarak iletilen benzersiz bir e-posta adresini paylaşmaya yarayan E-Postamı Gizle özelliği
- Hesabınızı korumak için yerleşik iki faktörlü kimlik doğrulama
- Favori uygulamalarınızı kullanırken Apple izlemez veya profil oluşturmaz
App Store’da Arcade
- Bir abonelik ile reklamsız veya ek satın almalar olmadan birbirinden ilginç yeni oyunlara sınırsız erişim
- App Store’da en son oyunları, kişiselleştirilmiş önerileri ve özel editör içeriklerini aramak için yepyeni Arcade sekmesi
- iPhone, iPod touch, iPad, Mac ve Apple TV aygıtları arasında oynama özelliği
- Hücresel veri bağlantısı üzerinden büyük uygulamaları indirme seçeneği
- Hesap sayfasında kullanılabilir uygulama güncellemelerini görüntüleme veya uygulamaları silme özelliği
- Arapça ve İbranice desteği
Harita
- ABD’de daha geniş yol kapsama, iyileştirilmiş adres kesinliği, yayalar için daha iyi destek ve daha ayrıntılı kara içeriği gibi özelliklere sahip yepyeni bir harita
- Şehirleri yüksek çözünürlükte keşfetmek ve etkileşimli 3B deneyimi için Etrafa Bak
- Sevdiğiniz yerlerin listeleri için arkadaşlar ve aile ile paylaşması kolay Koleksiyonlar
- Günlük ziyaret ettiğiniz yerlere hızlı ve kolay navigasyon için Favoriler
- Gerçek zamanlı toplu taşıma, gerçek zamanlı uçuş güncellemeleri ve daha doğal seslendirilen adım adım yol tarifleri
Anımsatıcılar
- Daha güçlü ve daha akıllı anımsatıcı yaratma ve düzenleme yolları sunan yepyeni bir tasarım
- Tarih, konum, bayrak, ilişik ve daha fazlasını eklemek için hızlı araç çubuğu
- Gelecekteki anımsatıcıları kolayca takip etmek için yeni akıllı listeler: Bugün, Zamanlanmış, Bayraklı ve Tümü
- Anımsatıcılarınızı düzenlemeniz için alt görevler ve gruplanmış listeler
Siri
- Apple Podcasts, Safari ve Harita uygulamalarında kişiselleştirilmiş Siri Önerileri
- Dünyanın her yanından Siri ile kullanılabilen 100.000’in üzerinde canlı radyo istasyonu
- Yerleşik Kestirmeler uygulaması
- Memoji ve Mesajlar
- Yeni saç modelleri, şapka ve başlık, makyaj ve piercing de dahil olmak üzere yepyeni Memoji özelleştirme seçenekleri
- Mesajlar, Mail ve üçüncü parti uygulamalarında ve tüm iPhone modellerinde kullanılabilen Memoji çıkartma paketleri
- İsteğe bağlı olarak arkadaşlarınızla paylaşabileceğiniz ad ve fotoğraf, hatta Memoji
- Akıllı öneriler ve sonuçları kategorilere ayırma özellikleriyle mesajları kolayca bulmaya yarayacak arama iyileştirmeleri
CarPlay
- Tek bir ekranda müziklerinizi, dönüşlerinizi ve yeni akıllı Siri önerilerini gösteren yepyeni CarPlay Kontrol Paneli
- Gününüzü görüntüleme, toplantıya gitme veya toplantıya telefonunuzdan katılma seçeneği ve toplantıyı düzenleyenle iletişime geçme özellikleri ile yepyeni Takvim uygulaması
- Çin için Favoriler, Koleksiyonlar ve Kavşak Görüntüsü ile yeniden tasarlanmış Apple Harita
- Favori şarkılarınızı kolayca bulmanız için Apple Music albüm resmi
- Araba Kullanırken Rahatsız Etme artık CarPlay’de
Artırılmış Gerçeklik
- iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max aygıtlarını kullanarak sanal nesneleri insanların önüne veya arkasına doğal bir şekilde yerleştirmek için uygulamalarda Kişi Oklüzyonu
- iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max aygıtlarını kullanarak, bir karakter canlandırmak amacıyla vücut pozisyonunu ve hareketini anlamak veya sanal nesnelerle etkileşime geçmek için uygulamalarda Hareket Yakalama
- iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max aygıtlarını kullanarak arkadaşlarınızla eğlenmeniz amacıyla aynı anda en fazla 3 yüzün AR içeriği için birden fazla yüz izleme
- Birden fazla AR nesnesini aynı anda görüntüleme ve etkileşim için AR Göz At özelliği
- Engellenen bir gönderenden gelen tüm e-posta iletilerini doğrudan çöp sepetine taşımak için göndereni engelleme
- Aşırı aktif e-posta konu gruplarından gelen bildirimleri durdurmak için konu gruplarını kapatma
- Zengin metin biçimleme araçlarına ve her çeşit ilişiğe kolayca erişmek için biçim çubuğu
- Tüm sistem fontları ve App Store’dan indirdiğiniz yeni
Notlar
- İhtiyacınız olan notu bulmanıza yardımcı olmak için görsel küçük resimler halindeki notlarınızla yeni galeri görünümü
- Başkalarıyla ortak çalışmak için tüm not klasörlerinize erişim izni verebileceğiniz paylaşılan klasörler
- Notlarınızdaki görüntülerin ve taradığınız öğelerdeki metinlerin görsel olarak tanınması için daha güçlü arama
- Yapılacaklar listesi öğelerini kolayca sıralamak, girinti eklemek veya işaretli öğeleri otomatik olarak listenin en altına taşımak için yeni yapılacaklar listesi seçenekleri
Safari
- Favoriler ve sık ziyaret edilen, en son ziyaret edilen ve Siri önerileri ile güncellenmiş giriş sayfası
- Metin büyüklüğü denetimlerine, Okuyucu görüntüsüne ve site ayarlarına hızlı erişim için Akıllı Arama alanında görüntü seçenekleri
- Okuyucu görüntüsü seçmek, içerik engelleyiciler, kamera, mikrofon ve web sitesi için konum erişimi özelliklerini etkinleştirmek amacıyla her site için farklı ayar
- İndirme yönetici
QuickPath
- Hareket halindeyken tek elle daha kolay yazmak amacıyla klavyede yazmak için kaydır özelliği
- Alternatif olarak, cümlenin ortasındayken bile kullanılabilen yazmak için kaydır veya yazmak için dokun özelliği
- Tahmin çubuğunda alternatif sözcük seçenekleri
Metin Düzenleme
- Uzun belgelerde, web sayfalarında ve e-posta yazışmalarında hızlıca dolaşmak amacıyla doğrudan kaydırma çubuğunu sürüklemek için kaydırma çubuğunda sarma
- Daha hızlı ve hassas imleç hareketi, imleci alıp istediğiniz yere taşımanız yeterli
- Yalnızca metne dokunma ve metni kaydırma ile daha kolay seçim için metin seçimi iyileştirmeleri
Fontlar
- App Store’dan yükleyerek favori uygulamalarınızda kullanabileceğiniz özel fontlar
- Ayarlar’da font yönetme
Dosyalar
- USB sürücü, SD kart veya sabit sürücülerdeki dosyalara erişmek ve onları yönetmek için Dosyalar’da harici sürücü desteği
- İş yerindeki bir sunucuya veya evdeki bir PC’e bağlanmak için SMB desteği
- Sabit sürücünüzde klasör yaratma ve favori dosyalarınızı ekleme için yerel depolama
- Zip dosyaları yaratmak ve Zip dosyalarını açmak için dosya sıkıştırma ve açma desteği
Sağlık
- Uyarılar, favoriler ve sık kullanılan uygulamalardan ve aygıtlardan gelen ilgili bilgiler dahil kişiselleştirilmiş verilerinizi görüntüleyen yeni Özet görünümü
- Sık kullandığınız uygulamalardan ve aygıtlardan gelen verileri kullanarak, karşılaştırmalı çubuk ve çizgi grafiklerle zaman içindeki eğilimleri gösteren sağlık verileri
- Kanama düzeyi, belirtiler ve doğurganlık ölçümleri dahil olmak üzere âdet döngünüzle ilgili bilgilerin kaydını tutmak için Döngü İzleme
- Apple Watch’taki Gürültü uygulamasından çevresel ses düzeyleri için işitme sağlık verisi türleri, kulaklık ses düzeyleri ve işitme testlerinden odyagramlar
Apple Music
- Kusursuz olarak zamanlanmış şarkı sözleri ile şarkı dinelmek artık daha eğlenceli
- Dünyanın her yerinden 100.000’den fazla canlı radyo istasyonu
Ekran Süresi
- Önceki haftaların Ekran Süresi rakamlarını karşılaştırabilmek için 30 günlük kullanım verisi
- Birden fazla uygulama kategorisini, özel uygulamaları veya web sitelerini bir sınıra dahil etmek için toplu sınırlar
- Ekran Süresi sınırına ulaşıldığında yaptıklarınızı kaydetmek veya oynadığınız oyundan çıkış yapmak için “Bir dakika daha” seçeneği
Gizlilik ve Güvenlik
- Konumlarınızı uygulamalarla yalnızca bir kere paylaşma seçeneği sunan Bir Kez İzin Ver konum izni
- Arka plan izleme uyarıları artık bir uygulama arka planda konumunuzu kullandığında bildirim gönderir
- Wi-Fi ve Bluetooth iyileştirmeleri uygulamaların konumunuza izinsiz erişmesini engellemeye yardımcı olur
- Konum paylaşma denetimleri fotoğraf paylaşırken konum verilerini dahil etmeme seçeneği sunar
Sistem Deneyimi
- Wi-Fi ağlarını ve Bluetooth aksesuarlarını doğrudan Denetim Merkezi’nden seçme
- Sol üst köşede yeniden tasarlanmış ve dikkat çekmeyen ses düzeyi denetimi
- Web sayfaları, Mail iletileri, iWork belgeleri ve Harita için tam sayfa ekran resimleri
- Yalnızca birkaç dokunuşla içerik paylaşmak için akıllı öneriler sunan yeniden tasarlanmış paylaşma sayfası
- iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max aygıtlarında Dolby Atmos, Dolby Digital veya Dolby Digital Plus film müziklerine sahip içeriklerden büyüleyici surround ses deneyimini için Dolby Atmos ses çalma
Dil desteği
- 38 yeni klavye dili desteği
- İsveççe, Hollandaca, Vietnamca, Kantonca, Hintçe (Devanagari), Hintçe (Latin) ve Necid Arapça klavyelerde tahmin girişi
- Diller arasında hızlı geçiş yapmayı ve emoji seçmeyi kolaylaştırmak için ayrı emoji ve dünya tuşları
- Dikte için otomatik dil saptama
- Tayca ve İngilizce, Vietnamca ve İngilizce çift dilli sözlük desteği
Çin
- Kamera’da; iyileştirilmiş QR kodu performansı, fener seçeneği ve geliştirilmiş gizlilik için Denetim Merkezi’nden erişilebilen QR kodu modu
- Çin’de Harita uygulamasında sürücülere karışık yollarda daha kolay navigasyon olanağı sunmak için Etrafa Bak özelliği
- Çince klavyede ayarlanabilir el yazısı alanı
- Cangjie, Sucheng, Vuruş ve El Yazısı klavyelerinde Kantonca tahminler
Hindistan
- Hindistan İngilizcesinde yepyeni erkek ve kadın Siri sesleri
- 22 resmi Hintçe dilinin tümü için
- Yazma tahminlerini de içeren romenleştirilmiş Hintçe ve İngilizce çift dilli klavye
- Devanagari Hindi klavyesinde yazma tahminleri
- Daha fazla netlik ve uygulamalarda okuma kolaylığı sunmak amacıyla Gurmukhi, Kannada, Odia ve Guceratça için yeni Hintçe sistem dili fontu
- Hintçe, Marathi, Nepalce, Sanskritçe, Bengalce, Assam, Tamilce, Teluguca, Guceratça, Kannada, Gurmukhi, Malayalamca, Oriya ve Urduca için 30 yeni belge fontu
- Kişilerinizi daha doğru şekilde etiketlemeye yardımcı olması için yüzlerce yeni akrabalık etiketi içeren Kişiler uygulaması
Performans
- Uygulama açma artık 2 kat daha hızlı*
- iPhone X, iPhoneXR, iPhone XS, iPhone XS Max aygıtlarında Face ID ile kilit açma yüzde 30 daha hızlı**
- Uygulama güncellemeleri ortalama yüzde 60 daha küçük*
- App Store’daki uygulamalar yüzde 50 daha küçük*
Diğer özellikler ve iyileştirmeler
- Bilinmeyen aramaları sessize alma özelliği Kişiler, Mail ve Mesajlar’da bilinen numaralardan gelen aramaları kaçırmamak için diğer tüm aramalar otomatik olarak sesli mesaja yönlendirir
- iPhone’unuzun tam şarjlı olarak geçirdiği süreyi azaltarak pilinizin eskime hızını düşüren en iyi duruma getirilmiş pil şarjı
- Düşük Veri Modu hücresel veri ağınız veya seçtiğiniz belirli Wi-Fi ağları üzerinde veri kullanımını azaltır
- PlayStation 4 ve Xbox Kablosuz Kumanda desteği
- iPhone’umu Bul ve Arkadaşlarımı Bul uygulamaları kayıp aygıtınızı Wi-Fi veya hücresel ağa bağlı olmasa da bulacak şekilde tek bir uygulamada birleşti
- Apple Books okuma hedefleri okumayı günlük bir alışkanlık haline getirmeye yardımcı olur
- Takvim, etkinliklere ilişik eklemeyi destekler
- Ailenizin aygıtlarının yakınınızdaki iPhone’unuzun kişisel erişim noktanıza otomatik olarak bağlanmasını sağlayan aile paylaşımlı erişim noktası
- Birden fazla servis kullanan aksesuarlar için birleşik görüntü ile HomeKit aksesuarları için yeniden tasarlanan Ev uygulaması denetimleri
iOS 13 Hangi Cihazlara Geldi?
iPhone’lar için gelen yazılım güncellemesi iOS 13’ü alan cihazlar aşağıda listelenmiştir:
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone SE
- iPod touch (7. nesil)**
iOS 13 İndir - iOS 13 Nasıl İndirilir ve Yüklenir?
iPhone'unuzu iOS 13'e güncellemek için Ayarlar - Genel - Yazılım Güncellemesi yolunu izleyin ve İndir - Yükle linkine tıklayarak iOS 13 indirmeyi başlatın. iOS 13 indirildikten sonra yükle dediğinizde cihazınız yeniden başlatılarak yazılım yüklenecektir. Her yeni güncelleme çıktığında iPhone temiz kurulum yapan kullanıcılar için de iOS 13 indirme bağlantıları aşağıdadır. Modelinize uygun iPhone yazılım dosyası .ipsw’yi indirip iTunes üzerinden güncelleme yapabileceğiniz gibi iTunes üzerinden de iOS 13’ü indirip temiz kurulum yapabilirsiniz ancak iTunes’dan indirmede bazen sorunlar çıkabiliyor, ipsw dosyasını indirmenizi tavsiye ederiz.
iOS 13 (iPhone 6s): iPhone_4.7_13.0_17A577_Restore.ipsw
iOS 13 (iPhone 6s Plus): iPhone_5.5_13.0_17A577_Restore.ipsw
iOS 13 (iPhone SE): iPhone_4.0_64bit_13.0_17A577_Restore.ipsw
iOS 13 (iPhone 7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.0_17A577_Restore.ipsw
iOS 13 (iPhone 7 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.0_17A577_Restore.ipsw
iOS 13 (iPhone 7 GSM): iPhone_4.7_P3_13.0_17A577_Restore.ipsw
iOS 13 (iPhone 7 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_13.0_17A577_Restore.ipsw
iOS 13 (iPhone 8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.0_17A577_Restore.ipsw
iOS 13 (iPhone 8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.0_17A577_Restore.ipsw
iOS 13 (iPhone 8 GSM): iPhone_4.7_P3_13.0_17A577_Restore.ipsw
iOS 13 (iPhone 8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_13.0_17A577_Restore.ipsw
iOS 13 (iPhone X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_13.0_17A577_Restore.ipsw
iOS 13 (iPhone X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_13.0_17A577_Restore.ipsw
iOS 13 (iPhone XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.0_17A577_Restore.ipsw
iOS 13 (iPhone XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.0_17A577_Restore.ipsw
iOS 13 (iPhone XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.0_17A577_Restore.ipsw
iOS 13 (iPhone XR): iPhone11,8_13.0_17A577_Restore.ipsw
iOS 13 (iPhone 11): iPhone_13.0_17A577_Restore.ipsw
iOS 13 (iPhone 11 Pro): iPhone12,3,iPhone12,5_13.0_17A577_Restore.ipsw
iOS 13 (iPhone 11 Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_13.0_17A577_Restore.ipsw