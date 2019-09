iPhone'lar İçin iOS 13 İndirilmeye Açıldı! İşte iOS 13 Özellikleri, Gelen Yenilikler

Apple iPhone 6s üzeri modeller için iOS 13 güncellemesi yayınlandı. iOS 13 özellikleri, iOS 13 yenilikleri ve iPhone temiz kurulum yapmak isteyenler için iOS 13 indirme bağlantıları haberimizde.

iOS 13 İndirilmeye Açıldı!

Apple’ın yeni mobil işletim sistemi iOS 13, dün TSİ 20.00 itibarıyla indirilmeye açıldı. iPhone 6s / 6s Plus SE, 7 / 7 Plus, 8 / 8 Plus, Xs / Xs Max ve Xr modelleri için yeni yazılım güncellemesi iOS 13 indirilmeye açıldı. iOS 13 betada olan kullanıcılar da beta profilini kaldırıp iOS 13 güncellemesini aldı. Bu noktada iOS 13.1 betada olanların 24 Eylül’e kadar beklemesi gerekeceğini söyleyelim. iOS 13, başta Dark Mode olmak üzere iPhone kullanıcılarının senelerdir beklediği yenilikleri sunuyor. Denetim Merkezi’nden ayarlanabilen veya otomatik devreye giren karanlık mod dışında gerek sistem genelinde gerekse de yerleşik uygulamalarda birçok yenilik içeriyor iOS 13. Kamera uygulamasına eklenen yeni çekim modu High-Key Mono, fotoğraflar uygulamasına yeni görünüm ve düzenleme araçları, yerleşik Harita uygulamasına 360 derece sokak keşfi, otomasyonlarla güçlendirilen Siri Kestirmeleri için otomasyon, AirPods ses paylaşımı, WhatsApp’ta da kullanılabilen Memoji çıkartmaları, yeniden tasarlanan Anımsatıcılar, daha sade görünüm kazanan Apple CarPlay, artırılmış gerçeklikte üst seviye diyebileceğimiz ARKit 3, daha detaylı bilgiler sunan Sağlık uygulaması, App Store’dan indirilebilir yeni fontlar (yazı tipi) gibi birçok yeni özellik iOS 13 ile geliyor. Gizlilik ve güvenlik noktasında da geliştirmeler içeren iOS 13 ile iPhone X modelinden bu yana kullanılan yüz tanıma teknolojisi Face ID de ciddi seviyede hızlandı, uygulama açılışları iki kat hızlandı, indirme boyutları da artık daha küçük.

iOS 13 Özellikleri - iOS 13 Yenilikler

Koyu Mod

Özellikle az ışıklı ortamlarda mükemmel bir görünüş deneyimi sağlayan yepyeni bir koyu renk tasarımı

Gün batımında otomatik olarak açılmak üzere zamanlanabilir veya Denetim Merkezi’nden açılabilir

Açık ve Koyu Mod ile görünüş değiştiren dört yeni sistem duvar kâğıdı

Kamera ve Fotoğraflar

Fotoğraflarınızı ve videolarınızı bulmanıza, hatırlamanıza ve paylaşmanıza yardımcı olacak şekilde yeniden tasarlanan yepyeni Fotoğraflar sekmesi

Fotoğrafları düzenlemeyi, ayarlamayı ve gözden geçirmeyi kolaylaştıran güçlü yeni fotoğraf düzenleme araçları

Döndürme, kırpma ve iyileştirme de dahil olmak üzere 30’dan fazla yeni araç sunan video düzenleme

iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max aygıtlarında Portre Işığı yoğunluğunu yükseltme veya azaltma özelliği

iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max aygıtlarında beyaz arka plan üzerine monokromatik portre için yeni Portre Işığı efekti High-Key Işığı Mono

Apple ile giriş yapma

Var olan Apple kimliğinizle desteklenen uygulamalara ve web sitelerine giriş yapmanın özel yolu

Yalnızca adınız ve e-posta adresiniz ile kolayca hesap ayarlama

Size otomatik olarak iletilen benzersiz bir e-posta adresini paylaşmaya yarayan E-Postamı Gizle özelliği

Hesabınızı korumak için yerleşik iki faktörlü kimlik doğrulama

Favori uygulamalarınızı kullanırken Apple izlemez veya profil oluşturmaz

App Store’da Arcade

Bir abonelik ile reklamsız veya ek satın almalar olmadan birbirinden ilginç yeni oyunlara sınırsız erişim

App Store’da en son oyunları, kişiselleştirilmiş önerileri ve özel editör içeriklerini aramak için yepyeni Arcade sekmesi

iPhone, iPod touch, iPad, Mac ve Apple TV aygıtları arasında oynama özelliği

Hücresel veri bağlantısı üzerinden büyük uygulamaları indirme seçeneği

Hesap sayfasında kullanılabilir uygulama güncellemelerini görüntüleme veya uygulamaları silme özelliği

Arapça ve İbranice desteği

Harita

ABD’de daha geniş yol kapsama, iyileştirilmiş adres kesinliği, yayalar için daha iyi destek ve daha ayrıntılı kara içeriği gibi özelliklere sahip yepyeni bir harita

Şehirleri yüksek çözünürlükte keşfetmek ve etkileşimli 3B deneyimi için Etrafa Bak

Sevdiğiniz yerlerin listeleri için arkadaşlar ve aile ile paylaşması kolay Koleksiyonlar

Günlük ziyaret ettiğiniz yerlere hızlı ve kolay navigasyon için Favoriler

Gerçek zamanlı toplu taşıma, gerçek zamanlı uçuş güncellemeleri ve daha doğal seslendirilen adım adım yol tarifleri

Anımsatıcılar

Daha güçlü ve daha akıllı anımsatıcı yaratma ve düzenleme yolları sunan yepyeni bir tasarım

Tarih, konum, bayrak, ilişik ve daha fazlasını eklemek için hızlı araç çubuğu

Gelecekteki anımsatıcıları kolayca takip etmek için yeni akıllı listeler: Bugün, Zamanlanmış, Bayraklı ve Tümü

Anımsatıcılarınızı düzenlemeniz için alt görevler ve gruplanmış listeler

Siri

Apple Podcasts, Safari ve Harita uygulamalarında kişiselleştirilmiş Siri Önerileri

Dünyanın her yanından Siri ile kullanılabilen 100.000’in üzerinde canlı radyo istasyonu

Yerleşik Kestirmeler uygulaması

Memoji ve Mesajlar

Yeni saç modelleri, şapka ve başlık, makyaj ve piercing de dahil olmak üzere yepyeni Memoji özelleştirme seçenekleri

Mesajlar, Mail ve üçüncü parti uygulamalarında ve tüm iPhone modellerinde kullanılabilen Memoji çıkartma paketleri

İsteğe bağlı olarak arkadaşlarınızla paylaşabileceğiniz ad ve fotoğraf, hatta Memoji

Akıllı öneriler ve sonuçları kategorilere ayırma özellikleriyle mesajları kolayca bulmaya yarayacak arama iyileştirmeleri

CarPlay

Tek bir ekranda müziklerinizi, dönüşlerinizi ve yeni akıllı Siri önerilerini gösteren yepyeni CarPlay Kontrol Paneli

Gününüzü görüntüleme, toplantıya gitme veya toplantıya telefonunuzdan katılma seçeneği ve toplantıyı düzenleyenle iletişime geçme özellikleri ile yepyeni Takvim uygulaması

Çin için Favoriler, Koleksiyonlar ve Kavşak Görüntüsü ile yeniden tasarlanmış Apple Harita

Favori şarkılarınızı kolayca bulmanız için Apple Music albüm resmi

Araba Kullanırken Rahatsız Etme artık CarPlay’de

Artırılmış Gerçeklik

iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max aygıtlarını kullanarak sanal nesneleri insanların önüne veya arkasına doğal bir şekilde yerleştirmek için uygulamalarda Kişi Oklüzyonu

iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max aygıtlarını kullanarak, bir karakter canlandırmak amacıyla vücut pozisyonunu ve hareketini anlamak veya sanal nesnelerle etkileşime geçmek için uygulamalarda Hareket Yakalama

iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max aygıtlarını kullanarak arkadaşlarınızla eğlenmeniz amacıyla aynı anda en fazla 3 yüzün AR içeriği için birden fazla yüz izleme

Birden fazla AR nesnesini aynı anda görüntüleme ve etkileşim için AR Göz At özelliği

Mail

Engellenen bir gönderenden gelen tüm e-posta iletilerini doğrudan çöp sepetine taşımak için göndereni engelleme

Aşırı aktif e-posta konu gruplarından gelen bildirimleri durdurmak için konu gruplarını kapatma

Zengin metin biçimleme araçlarına ve her çeşit ilişiğe kolayca erişmek için biçim çubuğu

Tüm sistem fontları ve App Store’dan indirdiğiniz yeni

Notlar

İhtiyacınız olan notu bulmanıza yardımcı olmak için görsel küçük resimler halindeki notlarınızla yeni galeri görünümü

Başkalarıyla ortak çalışmak için tüm not klasörlerinize erişim izni verebileceğiniz paylaşılan klasörler

Notlarınızdaki görüntülerin ve taradığınız öğelerdeki metinlerin görsel olarak tanınması için daha güçlü arama

Yapılacaklar listesi öğelerini kolayca sıralamak, girinti eklemek veya işaretli öğeleri otomatik olarak listenin en altına taşımak için yeni yapılacaklar listesi seçenekleri

Safari

Favoriler ve sık ziyaret edilen, en son ziyaret edilen ve Siri önerileri ile güncellenmiş giriş sayfası

Metin büyüklüğü denetimlerine, Okuyucu görüntüsüne ve site ayarlarına hızlı erişim için Akıllı Arama alanında görüntü seçenekleri

Okuyucu görüntüsü seçmek, içerik engelleyiciler, kamera, mikrofon ve web sitesi için konum erişimi özelliklerini etkinleştirmek amacıyla her site için farklı ayar

İndirme yönetici

QuickPath

Hareket halindeyken tek elle daha kolay yazmak amacıyla klavyede yazmak için kaydır özelliği

Alternatif olarak, cümlenin ortasındayken bile kullanılabilen yazmak için kaydır veya yazmak için dokun özelliği

Tahmin çubuğunda alternatif sözcük seçenekleri

Metin Düzenleme

Uzun belgelerde, web sayfalarında ve e-posta yazışmalarında hızlıca dolaşmak amacıyla doğrudan kaydırma çubuğunu sürüklemek için kaydırma çubuğunda sarma

Daha hızlı ve hassas imleç hareketi, imleci alıp istediğiniz yere taşımanız yeterli

Yalnızca metne dokunma ve metni kaydırma ile daha kolay seçim için metin seçimi iyileştirmeleri

Fontlar

App Store’dan yükleyerek favori uygulamalarınızda kullanabileceğiniz özel fontlar

Ayarlar’da font yönetme

Dosyalar

USB sürücü, SD kart veya sabit sürücülerdeki dosyalara erişmek ve onları yönetmek için Dosyalar’da harici sürücü desteği

İş yerindeki bir sunucuya veya evdeki bir PC’e bağlanmak için SMB desteği

Sabit sürücünüzde klasör yaratma ve favori dosyalarınızı ekleme için yerel depolama

Zip dosyaları yaratmak ve Zip dosyalarını açmak için dosya sıkıştırma ve açma desteği

Sağlık

Uyarılar, favoriler ve sık kullanılan uygulamalardan ve aygıtlardan gelen ilgili bilgiler dahil kişiselleştirilmiş verilerinizi görüntüleyen yeni Özet görünümü

Sık kullandığınız uygulamalardan ve aygıtlardan gelen verileri kullanarak, karşılaştırmalı çubuk ve çizgi grafiklerle zaman içindeki eğilimleri gösteren sağlık verileri

Kanama düzeyi, belirtiler ve doğurganlık ölçümleri dahil olmak üzere âdet döngünüzle ilgili bilgilerin kaydını tutmak için Döngü İzleme

Apple Watch’taki Gürültü uygulamasından çevresel ses düzeyleri için işitme sağlık verisi türleri, kulaklık ses düzeyleri ve işitme testlerinden odyagramlar

Apple Music

Kusursuz olarak zamanlanmış şarkı sözleri ile şarkı dinelmek artık daha eğlenceli

Dünyanın her yerinden 100.000’den fazla canlı radyo istasyonu

Ekran Süresi

Önceki haftaların Ekran Süresi rakamlarını karşılaştırabilmek için 30 günlük kullanım verisi

Birden fazla uygulama kategorisini, özel uygulamaları veya web sitelerini bir sınıra dahil etmek için toplu sınırlar

Ekran Süresi sınırına ulaşıldığında yaptıklarınızı kaydetmek veya oynadığınız oyundan çıkış yapmak için “Bir dakika daha” seçeneği

Gizlilik ve Güvenlik

Konumlarınızı uygulamalarla yalnızca bir kere paylaşma seçeneği sunan Bir Kez İzin Ver konum izni

Arka plan izleme uyarıları artık bir uygulama arka planda konumunuzu kullandığında bildirim gönderir

Wi-Fi ve Bluetooth iyileştirmeleri uygulamaların konumunuza izinsiz erişmesini engellemeye yardımcı olur

Konum paylaşma denetimleri fotoğraf paylaşırken konum verilerini dahil etmeme seçeneği sunar

Sistem Deneyimi

Wi-Fi ağlarını ve Bluetooth aksesuarlarını doğrudan Denetim Merkezi’nden seçme

Sol üst köşede yeniden tasarlanmış ve dikkat çekmeyen ses düzeyi denetimi

Web sayfaları, Mail iletileri, iWork belgeleri ve Harita için tam sayfa ekran resimleri

Yalnızca birkaç dokunuşla içerik paylaşmak için akıllı öneriler sunan yeniden tasarlanmış paylaşma sayfası

iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max aygıtlarında Dolby Atmos, Dolby Digital veya Dolby Digital Plus film müziklerine sahip içeriklerden büyüleyici surround ses deneyimini için Dolby Atmos ses çalma

Dil desteği

38 yeni klavye dili desteği

İsveççe, Hollandaca, Vietnamca, Kantonca, Hintçe (Devanagari), Hintçe (Latin) ve Necid Arapça klavyelerde tahmin girişi

Diller arasında hızlı geçiş yapmayı ve emoji seçmeyi kolaylaştırmak için ayrı emoji ve dünya tuşları

Dikte için otomatik dil saptama

Tayca ve İngilizce, Vietnamca ve İngilizce çift dilli sözlük desteği

Çin

Kamera’da; iyileştirilmiş QR kodu performansı, fener seçeneği ve geliştirilmiş gizlilik için Denetim Merkezi’nden erişilebilen QR kodu modu

Çin’de Harita uygulamasında sürücülere karışık yollarda daha kolay navigasyon olanağı sunmak için Etrafa Bak özelliği

Çince klavyede ayarlanabilir el yazısı alanı

Cangjie, Sucheng, Vuruş ve El Yazısı klavyelerinde Kantonca tahminler

Hindistan

Hindistan İngilizcesinde yepyeni erkek ve kadın Siri sesleri

22 resmi Hintçe dilinin tümü için

Yazma tahminlerini de içeren romenleştirilmiş Hintçe ve İngilizce çift dilli klavye

Devanagari Hindi klavyesinde yazma tahminleri

Daha fazla netlik ve uygulamalarda okuma kolaylığı sunmak amacıyla Gurmukhi, Kannada, Odia ve Guceratça için yeni Hintçe sistem dili fontu

Hintçe, Marathi, Nepalce, Sanskritçe, Bengalce, Assam, Tamilce, Teluguca, Guceratça, Kannada, Gurmukhi, Malayalamca, Oriya ve Urduca için 30 yeni belge fontu

Kişilerinizi daha doğru şekilde etiketlemeye yardımcı olması için yüzlerce yeni akrabalık etiketi içeren Kişiler uygulaması

Performans

Uygulama açma artık 2 kat daha hızlı*

iPhone X, iPhoneXR, iPhone XS, iPhone XS Max aygıtlarında Face ID ile kilit açma yüzde 30 daha hızlı**

Uygulama güncellemeleri ortalama yüzde 60 daha küçük*

App Store’daki uygulamalar yüzde 50 daha küçük*

Diğer özellikler ve iyileştirmeler

Bilinmeyen aramaları sessize alma özelliği Kişiler, Mail ve Mesajlar’da bilinen numaralardan gelen aramaları kaçırmamak için diğer tüm aramalar otomatik olarak sesli mesaja yönlendirir

iPhone’unuzun tam şarjlı olarak geçirdiği süreyi azaltarak pilinizin eskime hızını düşüren en iyi duruma getirilmiş pil şarjı

Düşük Veri Modu hücresel veri ağınız veya seçtiğiniz belirli Wi-Fi ağları üzerinde veri kullanımını azaltır

PlayStation 4 ve Xbox Kablosuz Kumanda desteği

iPhone’umu Bul ve Arkadaşlarımı Bul uygulamaları kayıp aygıtınızı Wi-Fi veya hücresel ağa bağlı olmasa da bulacak şekilde tek bir uygulamada birleşti

Apple Books okuma hedefleri okumayı günlük bir alışkanlık haline getirmeye yardımcı olur

Takvim, etkinliklere ilişik eklemeyi destekler

Ailenizin aygıtlarının yakınınızdaki iPhone’unuzun kişisel erişim noktanıza otomatik olarak bağlanmasını sağlayan aile paylaşımlı erişim noktası

Birden fazla servis kullanan aksesuarlar için birleşik görüntü ile HomeKit aksesuarları için yeniden tasarlanan Ev uygulaması denetimleri

iOS 13 Hangi Cihazlara Geldi?

iPhone’lar için gelen yazılım güncellemesi iOS 13’ü alan cihazlar aşağıda listelenmiştir:

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod touch (7. nesil)**

iOS 13 İndir - iOS 13 Nasıl İndirilir ve Yüklenir?

iPhone'unuzu iOS 13'e güncellemek için Ayarlar - Genel - Yazılım Güncellemesi yolunu izleyin ve İndir - Yükle linkine tıklayarak iOS 13 indirmeyi başlatın. iOS 13 indirildikten sonra yükle dediğinizde cihazınız yeniden başlatılarak yazılım yüklenecektir. Her yeni güncelleme çıktığında iPhone temiz kurulum yapan kullanıcılar için de iOS 13 indirme bağlantıları aşağıdadır. Modelinize uygun iPhone yazılım dosyası .ipsw’yi indirip iTunes üzerinden güncelleme yapabileceğiniz gibi iTunes üzerinden de iOS 13’ü indirip temiz kurulum yapabilirsiniz ancak iTunes’dan indirmede bazen sorunlar çıkabiliyor, ipsw dosyasını indirmenizi tavsiye ederiz.

iOS 13 (iPhone 6s): iPhone_4.7_13.0_17A577_Restore.ipsw

iOS 13 (iPhone 6s Plus): iPhone_5.5_13.0_17A577_Restore.ipsw

iOS 13 (iPhone SE): iPhone_4.0_64bit_13.0_17A577_Restore.ipsw

iOS 13 (iPhone 7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.0_17A577_Restore.ipsw

iOS 13 (iPhone 7 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.0_17A577_Restore.ipsw

iOS 13 (iPhone 7 GSM): iPhone_4.7_P3_13.0_17A577_Restore.ipsw

iOS 13 (iPhone 7 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_13.0_17A577_Restore.ipsw

iOS 13 (iPhone 8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.0_17A577_Restore.ipsw

iOS 13 (iPhone 8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.0_17A577_Restore.ipsw

iOS 13 (iPhone 8 GSM): iPhone_4.7_P3_13.0_17A577_Restore.ipsw

iOS 13 (iPhone 8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_13.0_17A577_Restore.ipsw

iOS 13 (iPhone X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_13.0_17A577_Restore.ipsw

iOS 13 (iPhone X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_13.0_17A577_Restore.ipsw

iOS 13 (iPhone XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.0_17A577_Restore.ipsw

iOS 13 (iPhone XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.0_17A577_Restore.ipsw

iOS 13 (iPhone XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.0_17A577_Restore.ipsw

iOS 13 (iPhone XR): iPhone11,8_13.0_17A577_Restore.ipsw

iOS 13 (iPhone 11): iPhone_13.0_17A577_Restore.ipsw

iOS 13 (iPhone 11 Pro): iPhone12,3,iPhone12,5_13.0_17A577_Restore.ipsw

iOS 13 (iPhone 11 Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_13.0_17A577_Restore.ipsw