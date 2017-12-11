iPhone'lardaki Yavaşlamanın Sebebi Eskimiş Batarya Olabilir

Bir süredir iPhone sahipleri cihazlarında yavaşlama, donma, takılma gibi sorunların olduğunu söylüyordu ve bunun iOS 11 güncellemesinden dolayı olduğunu düşünüyorlardı. Ancak Reddit'teki bir kullanıcı, eskiyen bataryanın iPhone'un performansına etkisini gösteren bir görsel paylaştı.

Özellikle iPhone 5S ve 6 kullanıcıları iOS 11'den sonra cihazlarından şikayetçilerdi. Cihazın Wi-Fi'sinden tutun da kamerasına kadar sorunlar ortaya çıkıyordu. Bunu direkt olarak iOS 11 güncellemesine bağlayan iPhone sahipleri, bu konuda yanılmış olabilir. Çünkü iOS işletim sisteminde pil yaşlandığında yonga setinin performansı düşüyor. Cihaz pil ömrünü koruyabilmek için yonga setinin saat hızı değişiyor. Haliyle de yonga setindeki bu yavaşlama cihaza yansıyor.

Henüz tam olarak kanıtlanmamış olan bu durumun, iOS 11 güncellemesine göre daha iyi bir delil olduğu söylenebilir. Çünkü batarya eskidikçe ömrü azalacaktır. Bu durumda da işlemci eskisi kadar hızlı çalışmayacaktır. Ayrıca bu durumun çözümü de çok basit. Eğer iPhone'nuzda yavaşlama varsa, pilinizi değiştirmek iyi bir seçenek olacaktır diye düşünüyorum. İşte Reddit kullanıcısı TeckFire'ın iPhone 6s üzerinden aldığı ekran görüntüleri:

Sorunumun Bataryada Olup Olmadığını Nasıl Anlarım?

Yonga setinin saat hızını kontrol etmek için CPU DasherX uygulamasını kullanabilirsiniz. Eğer hızınız 1848MHz ise bataryanızda sorun yok demektir. Ancak daha yavaş çalışıyorsa pilinizi değiştirmeniz gerekmekte.