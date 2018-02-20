iPhone'ları Çökerten Hata İçin iOS 11.2.6 Güncellemesi Yayınlandı

Geçtiğimiz günlerde keşfedilen bir iOS 11 hatası, Hindistan dili Telugu'daki bir karakterin mesaj olarak gönderilmesi sonucunda iPhone'ların çökmesine ve 'Mesajlar' uygulamasına erişimin engellemesine neden oluyordu. Apple, kullanıcılardan gelen şikayetler üzerine yeni bir güncelleme yayınlayarak sorunu düzeltti.

iPhone ve iPad platformuna 19 Eylül'de sunulan ve bugüne kadarki en gelişmiş mobil yazılım olarak gösterilen iOS 11, kullanıcıların başını ağrıtmaya devam ediyor.

Son olarak, geçtiğimiz hafta keşfedilen bir yazılım hatası, iPhone'ların çökmesine ve 'Mesajlar' uygulamasına erişimi engellerken, Facebook Messenger ve WhatsApp gibi bir dizi uygulamayı da kitliyordu. Bu hata ayrıca Safari'yi ve macOS'ta ve Apple Watch'da bulunan 'Mesajlar' uygulamasını da etkiliyordu.

New iOS 11.2.5 bug: This Indian character will crash your iPhone and lock down the Messages app https://t.co/njdOVMbvJK pic.twitter.com/mP60RRdKPr — Handility (@handility) 15 Şubat 2018

Dahası, iPhone'ların çökmesine neden olan bu sorun, yalnızca mesajı gönderen kişinin sorun yaratan karakterlerin yer aldığı mesajı silmesiyle çözülüyordu.

Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan ve binlerce kullanıcının muzdarip olduğu bu olay sonrası harekete geçen Apple, dün akşam saatlerinde iOS 11.2.6 güncellemesini yayınlayarak iPhone'ların çökmesine neden olan sorunu çözdü. Çökmeye neden olan hatadan etkilenen watchOS, tvOS ve macOS platformuna da güncelleme yayınlanan teknoloji devi, yeni bir iOS güncellemesi üzerinde daha çalıştıklarını açıkladı.

iOS 11.2.6 Nasıl Yüklenir?

iOS 11.2.6 güncellemesini cihazınızın üzerinden Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme menüsü yardımıyla ya da iTunes üzerinden güncellemeler bölümüne giriş yaparak indirme işlemini tamamladıktan sonra yükleyebilirsiniz.