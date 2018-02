iPhone'ları Çökerten Hata İçin iOS 11.2.6 Güncellemesi Yayınlandı

Geçtiğimiz günlerde keşfedilen bir iOS 11 hatası, Hindistan dili Telugu'daki bir karakterin mesaj olarak gönderilmesi sonucunda iPhone'ların çökmesine ve 'Mesajlar' uygulamasına erişimin engellemesine neden oluyordu. Apple, kullanıcılardan gelen şikayetler üzerine yeni bir güncelleme yayınlayarak sorunu düzeltti.

iPhone ve iPad platformuna 19 Eylül'de sunulan ve bugüne kadarki en gelişmiş mobil yazılım olarak gösterilen iOS 11, kullanıcıların başını ağrıtmaya devam ediyor.

Son olarak, geçtiğimiz hafta keşfedilen bir yazılım hatası, iPhone'ların çökmesine ve 'Mesajlar' uygulamasına erişimi engellerken, Facebook Messenger ve WhatsApp gibi bir dizi uygulamayı da kitliyordu. Bu hata ayrıca Safari'yi ve macOS'ta ve Apple Watch'da bulunan 'Mesajlar' uygulamasını da etkiliyordu.

New iOS 11.2.5 bug: This Indian character will crash your iPhone and lock down the Messages app https://t.co/njdOVMbvJK pic.twitter.com/mP60RRdKPr