iPhone’ların Çentiği Yüzünden Apple’a Dava Açıldı

iPhone’lardaki çentikli tasarımın herkes tarafından çok beğenilen bir tasarım olduğunu söyleyemeyiz. Hatta bu nedenle Apple’a açılan bir dava bile bulunuyor.

Söz konusu davada, Apple’ın iPhone X, iPhone XS ve iPhone XS Max’in ekran boyutu ve çözünürlüğü hakkında doğru olmayan bilgiler verdiği ve çentikli tasarım nedeniyle aslında orada olmayan piksellerin de sayıldığı iddia ediliyor.

Law360’a göre, davayı duyan federal bir yargıç, her zamanki gibi büyük bir alıntı yapıp bunun büyük bir mesele olmayacağını savunarak, “Amerika'da hiç kimse bu konuda endişeli gibi görünmüyor.” dedi. Ayrıca Apple’ın, ürünlerin ambalajında ekran boyutunun nasıl ölçüldüğünü zaten açıkladığı ve Mart ayından bu yana davayı düşürmek için uğraştığı belirtiliyor.

Davacılar ise bunun ülke çapında ses getiren ve desteklenen bir dava olmasını umuyor fakat şimdiye kadar bekledikleri gibi olmadı.

iPhone’lardaki çentik konusunda görüşlerini paylaşan The Verge editörlerinden biri, “2 haftadan beri iPhone 11 Pro kullanıyorum ve bu benim ilk çentikli iPhone’um. Ancak çentiği pek farketmiyorum ve umursamıyorum. Tanıdıklarım arasında da bu durumu umursayan hiç kimse yok. Elbette çentik olmasaydı ve fazladan ekran alanına sahip olsaydık daha güzel olurdu ancak bu haliyle de ekran gayet güzel ve yeterince büyük.” ifadelerini kullandı