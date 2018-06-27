iPhone’ların Eski Şarj Düzeni Tamamen Değişiyor

Apple, yeni nesil iPhone’ları için önemli bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Halihazırda kullanılan, Lightning adı verilen şarj girişi yeni ürünlerde tarih olacak. Yakın zamanda, şarj girişi olmayan iPhone’ları görmeye başlayacağız. Peki bu yeni modellerde şarj nasıl olacak?

Teknoloji devi Apple, yeni nesil iPhone X modellerinde köklü bir değişikliğe gideceğinin sinyalini verdi. 2017 yılında gerçekleştirmek istediği fakat kablosuz şarj istasyonuyla yaşadığı sorunlar nedeniyle başaramadığı bu yeniliği hayata geçirebilirse, iPhone’lar manuel giriş çıkış düzenine tamamen elveda diyecek.

AirPower çıkışının belirsizliğiyle yaşanılan sorunlar bir yana lightning bağlantısının bile sıkıntılı olması, bu yeniliğin geçtiğimiz yıl yapılamamasını haklı çıkarıyor. MacBook model cihazlarında bile bağlantının yetersiz olması nedeniyle, daha hızlı güç sağlayan USB Type-C portuna geçiş yapmak durumunda kalan şirketin, iPhone modellerinde lightninge veda etmesi bekleniyor. Şu anda görünürdeki en iyi alternatif USB Type-C. Henüz resmi bir açıklama gelmemiş olsa da haberin Apple’a yakın kaynaklardan duyurulması, elleri kulağa götürüyor.

Tamindir ekibi olarak, biz demiştik demeyi sevmeyiz ama Apple’ın bir süredir şarj düzenini değiştirmek istediği haberlerini çoktan sizlere iletmiştik :)