iPhone’ların Üretimi Çin Dışına Taşınabilir

Foxconn adıyla tanınan ve merkezi Tayvan’da bulunan Hon Hai şirketi, Apple’ın en önemli üretim ortaklarından (tedarikçilerinden) birisi olarak dikkat çekiyor. Foxconn’un üst düzey yöneticilerinden birisi, gerektiği takdirde ürünlerini Çin dışında üretebileceklerini söyledi.

Bloomberg’de yer alan habere göre, Foxconn şirketinin yarı iletken biriminin yöneticisi Young Liu, Apple’a tam destek vereceklerini ve ABD ile Çin arasındaki teknoloji savaşının kızışması halinde gerekli aksiyonları alabileceklerini ifade etti.

Hindistanda Yeni Üretim Tesisi

Apple’ın ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yeterli kapasiteleri olduğuna vurgu yapan Liu, hali hazırda üretimlerinin yüzde 25’ini Çin dışında yaptıklarını ve Hindistan’da da Apple için yatırım yaptıklarını belirtti.

Apple tarafından kendilerine, Çin’den çıkmaları yönünde bir talimatın henüz gelmediğini bildiren Liu, böyle bir talimatın gelmesi durumunda üretimlerini istenilen herhangi bir yere taşıyabileceklerine dikkat çekti.

Hindistan’da da üretimlerine devam eden Foxconn, ülkenin Chennai kentinde şu anda iPhone Xr serisi için kalite testleri yapıyor. Kısa süre içerisinde de seri üretime geçilmesi planlanıyor.

ABD - Çin Teknoloji Savaşı

Son dönemde özellikle teknoloji ve ticaret alanında ABD ile Çin arasında artan gerilim, ilk olarak Mart 2018’de ABD’nin, dış ticaret açığını kapatmak için Çin'den ithal edilen güneş panelleri ve alüminyuma uygulanan gümrük vergilerini artırmasıyla başlamıştı.

O tarihten bu yana karşılıklı vergi artışları ve benzer hamlelerle gerilim iyice tırmandı. Son olarak da Huawei’nin Android lisansının askıya alınmasıyla birlikte, iki ülkeden de karşılıklı teknolojik ve ticari hamleler gelmeye devam ediyor.