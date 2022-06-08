iPhone'ların Lightning Şarj Kablosu Artık Tarih Oluyor

Apple'ın Lightning şarj kablosundan USB Type-C standartlarına geçmeyi planladığı söylentileri ortaya çıkmış olsa da Apple tarafından bu geçişin sağlanmasının daha yıllar alacağı ortaya çıkmıştı. Ancak şimdi AB tarafından yasadan geçirilen yeni bir standart nedeniyle şirketin bu geçişi tamamlaması için gereken son bir tarihi var.

Bilmeyenler için iPhone 14 serisinin başlangıçta USB Type-C kablosuna sahip olması ve desteklemesi bekleniyordu ancak son raporlar aksini gösterdi. Ancak şimdi AB, tüm akıllı telefonların, tabletlerin ve hatta kameraların aynı kabloyu ve girişi kullanması gerektiğini ve USB Type-C'nin yeni standart olarak belirlendiğini resmî olarak duyurdu. Bu da Cupertino merkezli teknoloji devi Apple'ın da bu kurala uymak zorunda kaldığı ve sonraki cihazlarını belirlenen son tarihe kadar USB Type-C destekli şekilde geliştirmesi ve piyasaya sürmesi gerektiği anlamına geliyor.

Apple, 2024 Yılına Kadar USB Type-C'ye Geçmek Zorunda

AB, üretici teknoloji şirketlerine bu değişimi yapmaları için zaman vermek adına 2024'e kadar bir son tarih belirledi. Android akıllı telefon üreticileri çoğunlukla bu USB standardına geçti ancak Apple telefonlarında hâlâ Lightning kablo kullanılıyor. Bununla birlikte son raporlar, iPhone 15 serisinin muhtemelen ilk USB Type-C kablosuna ve girişine sahip iPhone olacağı iddiaları ortaya çıkmıştı. Görünüşe göre Apple bu kararın çıkacağını önceden tahmin ediyordu ve belki de bunun için çoktan hazırlıklarını başlattı. Bunu bilmek pek mümkün olmasa da iPhone 14'te olmasa bile iPhone 15'te mecbur olarak USB Type-C'ye geçiş yapacağını artık biliyoruz.

Avrupa ülkeleri bir süredir çeşitli tüketici elektroniği ürünleri için kablo bağlantılarını standart hâle getirmeye çalışıyor. 2021'de USB Type-C'nin farklı cihaz türleri için standart bağlantı kablosu olarak zorunlu olacağı bildirilmişti ve artık nihayet resmî hâle getirildi. Şimdilik Apple tarafından bir açıklama veya yeni iPhone'ların çıkmasını beklemekten başka yapabileceğimiz bir şey yok.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce iPhone'ların USB Type-C kablolara geçmesi ne gibi avantajlar sağlayacak? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.