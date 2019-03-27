iPhone Modellerinden Bazılarının ABD'de Satışının Engellenmesi Önerildi

Qualcomm ile Apple arasında devam eden patent savaşları, Amerika Birleşik Devletleri’nde iPhone yasağı ile sonuçlanacak seviyeye geldi. Birleşik Devletler Ticaret Savcısı, Apple’ın güç yönetimi ve veri indirme hızları konusundaki Qualcomm’a ait patentleri ihlal ettiğine kanaat getirdi. Uluslararası Ticaret Komisyonu Savcısı Mary Joan McNamara tarafından yapılan değerlendirmede, Apple’ın patent ihlallerinden kaçmak için Intel çipler kullandığı ürünlerini Çin’den ABD’ye getirmesinin engellenmesi önerisinde bulundu.

Savcının verdiği değerlendirmenin Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından inceleneceği dile getirilirken, muhtemelen yasak kararının ortadan kalkacağı aktarılan bilgiler arasında yerini aldı. Yasak kararının çıkma ihtimalinin oldukça düşük olduğu değerlendirilirken, her ne durumda olursa olsun Qualcomm’un üç ayrı patentini ihlal ettiği anlaşılan Apple’ın başı büyük derde girdi.

Uluslararası Ticaret Komisyonu, Apple’ın ihlallerini kabul ederek Qualcomm’a 31 milyon dolar ödemesine karar verirken, oldukça cüzi olan bu rakamdan sonra Qualcomm geri çekilmedi. San Diego merkezli çip üreticisi, her geçen ay daha büyük davalar açarak, savaşı biraz daha ileriye taşıyordu. Farklı kurumlardan çıkan kararları bir araya getirerek, tam bir patent savaşı açan Qualcomm, Apple ve Samsung arasındaki patent tartışmalarının ardından, tarihin gördüğü en büyük rekabetlerden bir tanesini başlatmıştı.

Apple ve Qualcomm arasındaki patent savaşları, yaklaşık 2 yıl önce Qualcomm’un 1 milyar dolarlık dava açmasıyla başlamıştı. Birbirleriyle yıllardır çalışan iki şirket arasında başlayan dava farklı ülkelere sıçramıştı. Qualcomm, Almanya ve Çin’de açtığı davalarda başarılı olarak, bazı Apple modellerinin bu ülkelerde satılmasını engellemişti.

Açılan üst üste davalar, Qualcomm ve Apple arasındaki iyi ilişkileri de sonlandırmıştı. Daha önce iPhone modellerine özel modemler üreten Qualcomm, davaları açmaya başlayınca dünyanın en büyük teknoloji üreticilerinden Apple’ı kaybetmiş ve Apple, Intel modemler kullanmaya başlamıştı.