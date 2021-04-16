iPhone Otomatik Düzeltme Çığır Açacak Yenilik Alıyor!

iPhone otomatik düzeltme için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Dünyanın önde gelen teknoloji devlerinden Apple, kullanıcıların yazmış olduğu yanlış harfleri mümkün olabildiğince az kullanıcı müdahalesi ile silmesini sağlayacak bir özelliğin patentini almak için başvuru yaptı.

iPhone Otomatik Düzeltme Daha Kullanıcı Dostu Oluyor

Apple'ın iPhone'larını kullanan hemen hemen her kullanıcı, iOS klavyesinin yazım yanlışlarını otomatik düzeltme özelliğinden payına düşeni muhtemelen ara sıra ortaya çıkan sorunlar yüzünden almıştır. iPhone cihazlardaki otomatik tamamlama / yazı düzeltme özelliği çoğu zaman hayat kurtaran bir özellik olsa da özelliğin yazmak istediğimiz asıl kelimenin tam aksinde hareket ettiği zamanlar olmuştur.

Apple, iOS kullanıcılarının zaman zaman sinirlenmesine sebebiyet veren hataları düzeltmek için düzeltme özelliği üzerinde dönem dönem değişikliğe gitti. Şirket, iOS klavyesinin daha kullanıcı dostu hale getirmek için otomatik düzeltme özelliğine ilişkin bir dizi patent başvurusunda bulundu fakat akıllı telefon klavyelerinin olmazsa olmazı olan düzeltme özelliği bir türlü kullanıcı dostu hale gelemedi.

iPhone'un varsayılan klavyesi yerine kullanabileceğiniz üçüncü taraf klavye uygulamalarını da unutmamak gerekiyor fakat Apple'ın aldığı son patente bakılırsa söz konusu uygulamalara ihtiyaç kalmayabilir. Şirket yazım hatalarını düzeltme sürecini şu ankinden daha hızlı ve sorunsuz hale getirmek için yeni bir şeyler üzerinde çalışıyor.

AppleInsider'daki habere göre Apple, makine öğreniminden faydalanarak kullanıcının yazmış olduğu yanlış harfleri en az kullanıcı müdahalesi ile düzeltmeyi içeren bir patent başvurusunda bulundu. Patent başvurusu, Morgan Winer'ı yüzyılın mucitlerinden biri yapabilir çünkü patent başvurusunda bulunulan özellik, yazım yanlışlarını düzeltme özelliğine çağ atlatacak bir yenilik olabilir.

Apple'ın izlemek istediği yeni yöntem, yazım hatası içeren bir karakteri kaldırmak için birden fazla kez silme tuşuna basıldığında kullanıcının önceki hareketlerinden yola çıkılarak yanlış yazılan harflerin tamamı siliniyor ve kullanıcı oldukça önemli bir zaman kazanıyor.

Bu özellik ile kısaca yanlış yazılan kelimeleri silme sürecini hızlandırarak işinizi kolaylaştırmanız amaçlanıyor. Örneğin ilk birkaç harfi doğru yazdıysanız fakat kelimenin tamamının değil de hatalı olan harflerin silinmesini istiyorsanız özellik sizin yerinize hatalı harfleri silecek ve doğru harflerin kalmasını sağlayacaktır.