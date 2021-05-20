Telegram Kurucusu, iPhone Sahiplerinin Dijital Köle Olduğunu Söyledi

Telegram kurucusu, iPhone sahiplerinin dijital köle olduğunu ileri sürdü. Telegram CEO'su Pavel Durov, Apple hakkında New York Times tarafından yapılan sansür haberine ilişkin yaptığı açıklamada şirkete yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Şirket, gizlilik sözleşmesi ile gündeme gelen WhatsApp'la ilgili yaptığı açıklamanın ardından şimdi de Apple'ın kullanıcı gizliliğine verdiği öneme değindi.

Telegram Kurucusundan Dijital Köle Eleştirisi

Telegram'ın kurucusu ve CEO'su olan Pavel Durov, geçtiğimiz gün yapmış olduğu açıklama ile Apple'a karşı oldukça sert eleştirilerde bulunurken iPhone sahiplerini de Apple'a karşı uyardı. Durov, iPhone sahibi olmanın kullanıcıları dijital köle yaptığını öne sürmesinin yanı sıra Apple ile arasında büyük bir savaşın başlamasına neden olacak maddeleri sıraladı.

Apple'ın Çin hükümetine Guiyang'daki veri kontrolünü nasıl sağladığına ilişkin New York Times tarafından yapılan haberle ilgili kritik değerlendirmelerde bulunan Durov, Apple'ın ekosistemlerinde kilitli kalan müşterilerine aşırı pahalı ve eski donanım satmaya dayanan stratejide çok etkili bir şirket olduğunu söyledi.

Durov, iOS uygulamasını test etmek için her iPhone kullanması gerektiğinde Orta Çağ'a geri dönmüş gibi hissettiğini belirtti. Apple cihazlarının bugünlerde birçok Android işletim sistemli akıllı telefonun kullandığı 120Hz ekran yerine 60Hz ekrana bağlı kalması gibi örnekler veren Durov, iPhone'un 60Hz ekranının çok daha akıcı animasyonları destekleyen modern Android telefonların 120Hz ekranı ile rekabet edemeyeceğini ifade etti ve bu nedenle modasının geçtiğine işaret etti.

Apple'ın kötü yanlarının bunlarla sınırlı olmadığını belirten Durov, sorunun sadece eski donanımlar olmadığını, iPhone sahibi olmanın kullanıcıyı dijital köle yaptığını söyledi. Telegram CEO'suna göre kullanıcıların Apple'ın App Store üzerinden yüklemenize izin verdiği uygulamaları kullanmaktan başka çaresi yok. Durov ayrıca verileri yerel olarak yedeklemek için Apple'ın iCloud'unu kullanmanın gerekli olduğunu sözlerine ekledi.

Durov, sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Apple'ın totaliter yaklaşımının Çin Komünist Partisi tarafından bu kadar takdir edilmesine şaşırmamak gerek. Apple sayesinde iPhone'lara güvenen tüm vatandaşların verileri üzerinde artık tam kontrole sahip."

Peki, siz Telegram CEO'su tarafından yapılan eleştiriye katılıyor musunuz? Sizce Durov eleştirisinde haklı mı? Aşağıda yer alan yorumlar kısmından görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.