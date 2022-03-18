iPhone Sahipleri, iOS 15.4'ün Ciddi Pil Tüketimine Neden Olduğunu Söylüyor

Bu hafta, Apple iOS 15.4'ü piyasaya sürdü. Desteklenen bir cihaza sahipseniz yeni yazılım güncellemesini hemen şimdi indirebilirsiniz.

Güncelleme, maske takarken Face ID ile iPhone'un kilidini açma özelliği de dâhil olmak üzere harika yeni özelliklerle dolu ancak herhangi bir yeni yazılımda olduğu gibi, bazı kullanıcılar güncellemeden sonra sorunlarla karşılaşmakta. iOS 15.4 Pazartesi günü piyasaya sürüldüğünden beri iPhone sahipleri pil tüketiminden şikayet etmek için soluğu Twitter'da aldı.

iOS 15.4 Pili Sömürüyor

Esasında Apple her iOS güncellemesi yayınladığında, iPhone sahipleri pil ömründen şikayet etmeye başlıyor. Görünüşe göre iOS 15.4 de istisna değil çünkü Twitter ciddi pil tüketimi hakkında tweetlerle dolu. İşte Perşembe gününden itibaren paylaşılan şikayetlerden birkaç örnek:

Battery life on iOS 15.4 is really bad 🫠 After 24 hours - 80%, but active screen no more then 2 hours and I using only Safari, YouTube, Instagram, Uber.(iPhone 11 battery capacity 93%) #ios #ios15 #apple #iphone #iOS154 #battery #batterylife #bug — Maxim Shishko (@lamaks_3) March 16, 2022

Anyone having battery issues with the #iOS 15.4 public release? Event since updating, my battery percentage has been odd. I’ll have my phone charging stuck at 95% or 97% and then when I unplug it it’ll show 100% maybe 5 minutes later or after a restart then drain quickly. Weird. — Joey Castillo:) (@Velocijoey) March 15, 2022

Daily Mail'in belirttiği gibi pil tüketimi aslında kalıcı bir sorun değil. ZDNet'ten Adrian Kingsley-Hughes, 2020 yılında pilin neden bittiğini açıklamıştı:

"Bir iPhone'a yeni bir işletim sistemi kurmak, telefonun yeni sisteme adapte olması ve pili yeniden kalibre etmeye kadar arka planda pek çok şeyi tetikler ve bu saatler hatta günlerce sürebilir. Bu yalnızca güç tüketmekle kalmaz, pilin yeniden kalibrasyonuna neden olur yani aslında bitmediği hâlde pilin daha hızlı bittiği izlenimini verebilir. Buna, yeni bir sürümün ardından gerçekleşen birçok uygulama güncellemesi faktörünü ve eski bir cihazın daha fazla pil tüketebilecek birçok yeni özellikle karşılaşması durumunu da ekleyin."

Yani en nihayetinde paniklemeye başlamadan önce iPhone'unuza kendisini yeniden kalibre etmesi için birkaç gün süre tanıyın. Muhtemelen pil kullanımınız yakında normale dönecektir. Elbette, telefonunuzun kaç yıllık olduğuna bağlı olarak pilinizin tükenmeye başlamış olması da mümkün.