iPhone Sahipleri, iOS 15.4'ün Ciddi Pil Tüketimine Neden Olduğunu Söylüyor

Bu hafta, Apple iOS 15.4'ü piyasaya sürdü. Desteklenen bir cihaza sahipseniz yeni yazılım güncellemesini hemen şimdi indirebilirsiniz.

Güncelleme, maske takarken Face ID ile iPhone'un kilidini açma özelliği de dâhil olmak üzere harika yeni özelliklerle dolu ancak herhangi bir yeni yazılımda olduğu gibi, bazı kullanıcılar güncellemeden sonra sorunlarla karşılaşmakta. iOS 15.4 Pazartesi günü piyasaya sürüldüğünden beri iPhone sahipleri pil tüketiminden şikayet etmek için soluğu Twitter'da aldı.

Esasında Apple her iOS güncellemesi yayınladığında, iPhone sahipleri pil ömründen şikayet etmeye başlıyor. Görünüşe göre iOS 15.4 de istisna değil çünkü Twitter ciddi pil tüketimi hakkında tweetlerle dolu. İşte Perşembe gününden itibaren paylaşılan şikayetlerden birkaç örnek:

Battery life on iOS 15.4 is really bad 🫠 After 24 hours - 80%, but active screen no more then 2 hours and I using only Safari, YouTube, Instagram, Uber.(iPhone 11 battery capacity 93%) #ios #ios15 #apple #iphone #iOS154 #battery #batterylife #bug

Anyone having battery issues with the #iOS 15.4 public release? Event since updating, my battery percentage has been odd. I’ll have my phone charging stuck at 95% or 97% and then when I unplug it it’ll show 100% maybe 5 minutes later or after a restart then drain quickly. Weird.