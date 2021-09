iPhone'dan Samsung'a WhatsApp Sohbeti Aktarma Nasıl Yapılır?

WhatsApp, sohbet uygulamaları arasında çok büyük bir dev ve her zaman çeşitli güncellemeler yapıyor. iPhone'dan Samsung'a WhatsApp sohbeti aktarma resmen duyuruldu.

Platformdan gelen blog yazısında uçtan uça şifreleme desteği hatırlatılarak, "WhatsApp mesajlarınız size aittir. Kişisel WhatsApp mesajlarınızın uçtan uca şifreleme ile korunmasının ve mesajlarınızın sohbetlerinizden otomatik olarak kaybolması için yollar sunmamızın sebebi budur." ifadeleri kullanıldı.

Uygulamaya gelen yeni özellik sayesinde, Samsung telefonlardan başlayarak iOS'tan Android'e sohbet geçiş özelliği resmen başlatıldı.

WhatsApp'ın sunduğu ve kullanıcılar tarafından en çok aranan özelliklerden biri, telefon değiştirirken sohbet geçmişini bir işletim sisteminden diğerine aktarmayı mümkün kılmaktır. Platform, bu özelliği güvenli ve güvenilir bir şekilde oluşturmak için işletim sistemi ve cihaz üreticileriyle sıkı bir şekilde çalışma yürüttüğünü söylüyor.

Sohbet geçmişi taşıma özelliği, Android 10 veya üstünü çalıştırmanın yanı sıra Samsung SmartSwitch uygulamasının 3.7.22.1 veya üzeri sürümüne sahip Samsung cihazlarıyla uyumlu olacak. Kullanıcılar medya, ayarlar, profil/hesap bilgileri ve fotoğraflarla birlikte kişisel, grup ve önceki sohbetleri iPhone cihazından yeni bir Samsung cihazına aktarabilir.

Kullanıcılar, Samsung telefonlarında WhatsApp Android 2.21.16.20 veya sonraki sürümlerinin yanı sıra eski iPhone cihazlarında WhatsApp iOS 2.21.160.17 veya sonraki sürümlerine sahip olmalıdır. En önemlisi, kullanıcılar eski iPhone ile aynı cep telefonu numarasına sahip olmalı ve Samsung telefonu yeni olmalıdır. İşlem, geçişi tamamlamak için bir USB-C - Lightning kablosu gerektirir.

