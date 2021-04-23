iPhone Satışları Şaşırttı: iPhone 11 Peynir Ekmek Gibi Gidiyor

iPhone satışları 2021'de yön değiştirdi. Apple'ın ikinci çeyrek satışlarını değerlendiren analize göre iPhone 11, Apple'ın ABD satışlarına hakim. Daha ucuz iPhone mini ve iPhone SE ise zor durumda.

Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) veri analiz grubu, Apple'ın ikinci çeyrek satışlarını değerlendirdi. iPhone 11, 2021'in ikinci çeyreğinde Apple'ın en çok satan akıllı telefon modeli olurken, diğer dört iPhone 12 modeli satışların %61'ini oluşturuyordu.

iPhone satışları 2021'de yön değiştirdi

Düşük maliyetli iPhone 11, Mart 2021 çeyreğinde satışların %24'ünü ele geçirmeyi başardı. iPhone 11'in geniş ekranı ve 599 dolarlık başlangıç ​​fiyat kombinasyonu, telefonun piyasaya sürülmesinden 19 ay sonra kullanıcıların tekrardan ilgisini çekmiş gibi görünüyor.

iPhone 12 ve iPhone 12 Pro Max sonraki en çok satılan cihazlar oldu. Apple'ın telefon serisindeki en büyük ve en pahalı olan iPhone 12 ve 12 Pro Max, üç aylık satışların %20'sini oluşturdu.

CIRP kurucu ortağı Josh Lowitz, "Artık tüketicilerin iPhone mini ve iPhone SE'den kaçınarak geniş ekranlı iPhone 12 ve 12 Pro modellerini ve eski iPhone 11'i tercih ettiklerini görüyoruz" dedi ve şöyle devam etti:

"iPhone 12 Pro ve Pro Max dahil olmak üzere iPhone 12 modellerinin tümü makul bir pay aldı ve aralarında nispeten eşit bir şekilde bölündü. En yüksek fiyatlı iPhone 12 Pro Max satışların %20'sini oluşturdu. Bu analiz ayrıca iPhone 11 Pro'nun nasıl geliştiğini de gösterdi. "

iPhone 12 mini ve iPhone 12 ise satışlarıyla hayal kırıklığı belirtileri göstermeye devam ediyor. iPhone SE ayrıca iPhone 12 mini'den biraz daha yüksek payıyla büyük modellerin gerisinde kaldı. CIRP'in Ocak raporu, 5G özellikli mini varyantın satışlarının yavaş olduğunu göstermişti.

2020'nin Ekim ve Kasım aylarında piyasaya sürülen iPhone 12 serisi, Apple'ın ilk 5G modeli. Bu teknoloji teorik olarak daha yüksek kablosuz veri hızı sunmasıyla ön plana çıkıyor.

CIRP kurucu ortağı Mike Levin, "COVID-19, tatil satışları ve bu çeyrekte tanıtılan eski ve yeni modellerin karışımı ile 2020'nin Aralık çeyreğiyle karşılaştırma yapmak zor" dedi.

Peki ya siz Apple'ın satış grafiği hakkında ne düşünüyorsunuz, sizce kullanıcılar neden iPhone 11'e yöneldi?