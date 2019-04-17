iPhone Satışları Büyük Bir Şok Yarattı!

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden bir tanesi olarak bilinen Apple, son dönemlerde yüzü pek de gülmeyen şirketler arasında. iPhone satışları, son dönemlerin en düşük rakamlarına ulaştı ve bu durum Apple kuruluşunun satış stratejisini değiştirecek güçte.

IPhone modelleri, zaten bir süredir diğer akıllı telefon üreticilerinin gerisinde kalıyordu. Huawei bir yıl içerisinde üst üste akıllı telefon modelleri üretirken, Apple bu konuda geri planda kalmayı tercih etti. Samsung ise adeta ürün bombardımanına başladı ve Apple’a bu konuda fark attı. iPhone satışlarındaki genel düşüş nedeniyle şirket, çok fazla akıllı telefon modeli üretmiyor.

iPhone satışlarındaki düşüş, şirketi hizmet kategorisine yönlendirdi

Apple şirketi, son dönemlerde iPhone satışlarındaki düşüş nedeniyle hizmet sektörüne ağırlık verdi. Örneğin son olarak Apple Card gibi uç fikirlerin bile uygulamaya geçirildiği Apple şirketi, akıllı telefonlardaki zararını hizmet kategorisindeki ürünler ile gidermeye çalışıyor.

Piyasa analistleri tarafından yapılan değerlendirmelerin önemli bir bölümünde, iPhone satışlarının 2019'un ikinci çeyreğinde büyük bir düşüş yaşadığını gösteriyor. Bu düşüşteki en büyük pay ise iPhone X ve türevlerine ait. Tam da Apple kuruluşunun, iPhone 11 modelini tanıtmasına yakın bir zamanda bu tarz kötü haberlerin gelmesi, şirketin motivasyonunu olumsuz yönde etkiliyor.

Muhtemelen ilerleyen dönemlerde şirket, satış stratejisini değiştirmek zorunda kalacak. Sizce Apple, ortaya çıkan iPhone satışlarındaki düşüş problemi ile ilgili neler yapabilir? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.