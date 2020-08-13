iPhone Satışları Koronavirüse Rağmen Rekor Kırıyor

Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı. Sosyal ve ekonomik hayatı durma noktasına kadar getirdi. Apple, koronavirüs salgını olmasına rağmen ABD'de rekor bir satış gerçekleştirdi. İşte detaylar.

Apple Üç Ayda 15 Milyon iPhone Sattı

Araştırma şirketi Canalys, bu hafta ABD akıllı telefon satışları için ikinci çeyrek tahminlerini paylaştı ve satışlar genel olarak düşerken Apple, üç aylık dönemde 15 milyon iPhone satışı yeni bir rekor kırmayı başardı.

Canalys'e göre Apple'ın ABD pazar payı 2019'un aynı çeyreğine göre %6'dan fazla artarak %47'ye yükseldi. Bu arada Samsung, aynı zaman aralığında %22,3'ten %23,2'ye inerken, LG, TCL ve diğer markaların hepsi, paylarının yıldan yıla birden fazla yüzde puanı ile düştüğünü gördü.

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Apple'ın bu sonbaharda dört yeni iPhone modeli piyasaya sürmesi bekleniyor. Bunların tümü 5G teknolojisini destekleyecek ve 503 dolardan fazlaya mal olacak. Bakalım Apple rekorunu tekrardan tazeleyecek mi? Hep birlikte bekleyip göreceğiz.

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