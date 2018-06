iPhone Satışlarının Yüzde 20’si Eski Android Kullanıcılarından

Mobil ekosistemin iki dev ismi Android ve iOS, her yıl platformlarına getirdikleri yeniliklerle kullanıcıları kendilerine çekmeye çalışıyor. Yapılan bir araştırma, yeni iPhone kullanıcılarının yüzde 20’sinin Android’den geldiğini gösteriyor.

Uluslararası araştırma kuruluşu CIRP tarafından ortaya konulan verilere göre, son dönemde çeşitli nedenlerle Android’den kopan kullanıcılar iPhone’a geçiş yapıyorlar.

Araştırma, 2018’in ilk çeyreğindeki iPhone satışlarının yüzde 15 ila 20’lik payının, eski Android kullanıcılarına ait olduğunu gösteriyor. CIRP verileri, beklenmedik bir şekilde eski Android sahiplerinin daha ucuz iPhone modellerini tercih etme eğiliminde olduklarını ortaya koyuyor.

iPhone’lar çoğunlukla premium fiyat etiketiyle satışa sunulurken, Android dünyası birçok uygun fiyatlı telefona ev sahipliği yapıyor. Android kullanıcılarının yeni çıkan iPhone modellerinden ziyade daha eski modelleri satın almalarının sebebi bu olabilir.

Bir diğer neden de, Android ekosistemindeki telefonların zamanla güncelleme almayarak, işlevsiz hale gelmesi. Nitekim Android'i ilk günlerinden bu yana en çok zorlayan şeylerden birisinin üreticilerin telefonlarını güncel tutmaları olduğu bilinen bir gerçek.

2.000 ABD’li Apple müşterisinin verilerine dayanan araştırma, Android kullanıcılarının iPhone SE modelini iPhone kullanıcılarına kıyasla iki kat daha hızlı satın aldıklarını gösterirken, Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone X’e pek de ilgili olmadıklarını ortaya koyuyor.

CIRP, model farketmeksizin iPhone’daki her özelliğin Android kullanıcıları için yeni olduğunu, bu nedenle kullanıcıların son çıkan iPhone modelini satın alma konusunda acele etmediklerini söylüyor.

Buna ek olarak, iPhone kullanmaya başlayan her 10 Android kullanıcısından 4’ü, 5.5 inçlik bir ekrana sahip olan Plus modelini tercih ediyor. iPhone kullanıcılarının ise sadece yüzde 30’u Plus modellerine yöneliyor.

Apple, Eylül ayında yeni ve daha ekonomik bir iPhone modeli sunmayı planlanıyor. Bu cihaz özellikle Android dünyasından gelen bu kullanıcıları hedefliyor olabilir.