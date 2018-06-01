iPhone SE 2 Çentikli Ekranla Geliyor

iPhone SE'nin ikinci sürümü olan SE 2'de çentikli ekran tasarımı göreceğiz. Geçtiğimiz gün cihazın ekran koruyucusunu içeren bir görsel ile sızdırılan SE 2, küçük bir ekrana sahip olmasına rağmen, 'çentik' modasını takip edecek. Böylelikle Apple'ın yeni cihazlarının tamamında çentik olacağı söylentileri de doğrulanmış oldu.

Geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone X ile iPhone 8 ve 8 Plus modelleri arasındaki tasarım uyuşmazlığı pek çok kişiyi rahatsız etmişti. iPhone X'un henüz tamamlanmadan piyasaya sürüldüğünü düşünen kullanıcılar için en sonunda sevindirici bir haber geldi. Apple'ın bu yıl tanıtacağı tüm cihazlarda çentik yer alacakken, bu durum şirketin çentik tasarımını tamamen kucakladığının bir göstergesi oldu.

iPhone SE 2 (left) iPhone X (right) screen protectors. SE appears to share the design, however smaller notch. pic.twitter.com/PCJaPkgAOR — Sonny Dickson (@SonnyDickson) 1 Haziran 2018

En küçük iPhone modelinin çentikli bir ekrana sahip olacağı sızıntısı aslında yeni değil. Birkaç hafta önce bazı iddialar çerçevesinde yeni iPhone SE 2'nin çentikle geleceği söyleniyordu. Ortaya çıkan görselle birlikte iPhone SE 2'nin ve iPhone X'un ekranını karşılaştırma şansına sahip oluyoruz.

Ayrıca iPhone SE 2'de çentiğin dar olması da gözlerden kaçmadı; ancak bu çentik genişliğinin yeterli olduğu düşünülüyor. Çünkü daha geniş bir çentik tasarımı bildirimler ve saat için çok az yer bırakabilirdi. Aynı zamanda bu çentik genişliğinin iPhone SE 2'de daha az sensör yer alacağını gösrteriyor. Muhtemelen o bölgede Face ID'nin sensörü yer almadığı için SE 2'de bu özellik olmayacak. Dolayısıyla, teknoloji devinin yeni modelinde tekrardan parmak izi teknolojisini görmemiz içten bile değil.