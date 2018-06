iPhone SE 2 Çentikli Ekranla Geliyor

iPhone SE'nin ikinci sürümü olan SE 2'de çentikli ekran tasarımı göreceğiz. Geçtiğimiz gün cihazın ekran koruyucusunu içeren bir görsel ile sızdırılan SE 2, küçük bir ekrana sahip olmasına rağmen, 'çentik' modasını takip edecek. Böylelikle Apple'ın yeni cihazlarının tamamında çentik olacağı söylentileri de doğrulanmış oldu.

Geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone X ile iPhone 8 ve 8 Plus modelleri arasındaki tasarım uyuşmazlığı pek çok kişiyi rahatsız etmişti. iPhone X'un henüz tamamlanmadan piyasaya sürüldüğünü düşünen kullanıcılar için en sonunda sevindirici bir haber geldi. Apple'ın bu yıl tanıtacağı tüm cihazlarda çentik yer alacakken, bu durum şirketin çentik tasarımını tamamen kucakladığının bir göstergesi oldu.

iPhone SE 2 (left) iPhone X (right) screen protectors. SE appears to share the design, however smaller notch. pic.twitter.com/PCJaPkgAOR