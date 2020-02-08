iPhone SE 2'nin Duyurusu Mart Ayında Yapılabilir!

Apple'ın beklenen modellerinden birisi olan iPhone SE 2, yüksek ihtimalle Mart ayında duyurulacak.

2016 yılında yeni cihazlardan daha küçük bir tasarıma sahip olan iPhone SE tanıtılmıştı. Bu cihaz o zamanlarda oldukça dikkat çekmişti. Türkiye'de diğer iPhone modellerinden daha az satılan iPhone SE, aslında dünya genelinde beğenilmişti. Tabii bu cihazın ikinci versiyonunu bekleyen kullanıcılar da mevcut.

Apple'ın şu anda elinde böyle bir cihaz olduğu biliniyor. Ancak bu cihazın ismi şu anda belli değil. Daha doğrusu iPhone 8'den sonra iPhone 9'u atlayan Apple, bu cihazda bu ismin olabileceğini akıllara getiriyor. Yani bu bahsettiğimiz cihaz iPhone 9 ya da iPhone SE 2 olacak.

Son zamanlarda gelen bilgilere göre bu yılın ilk çeyreğinde tanıtılacak olan cihazın iPhone SE 2 olma ihtimali çok yüksek. Yaptığı sızıntılarla bilinen Evan Blass'e göre bu cihaz Mart ayında duyurulacak. Söylentilerde bu cihazın home tuşu ile beraber geleceği; Bu sebeple cihazda Touch ID bulunacağı biliniyordu. Bazı söylentiler ise bir tuş olmadığını, direkt Face ID ile korunacağını belirtmişti. Tabii buradaki net bilgi hemen hemen 1 ay sonra ortaya çıkacak.

Bu gelecek olan cihazın büyük ihtimalle A13 Bionic yonga seti ile beraber geleceği biliniyor. 3GB RAM, 64GB depolama da bu cihaza eşlik edecek. Arka tarafında tek kamera bulunduğu düşünülen cihazın renk seçenekleri uzay grisi, gümüş ve kırmızı olarak biliniyor. Fiyatının ise 399 Dolar'dan başlayacağı tahmin ediliyor.