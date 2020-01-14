iPhone SE 2 Özellikleri Belli Olmaya Başladı

Apple'ın bu yıl tanıtması beklenen küçük ekranlı iPhone modeli hakkında sızıntılar gelmeye başladı. iPhone SE 2 modelinin özellikleri netleşiyor. Gelin hep beraber iPhone SE 2 hakkında gelen sızıntılara yakından bakalım.

iPhone SE 2 Özellikleri Nasıl Olacak?

iPhone SE 2 özellikleri MacOtakara tarafından sızdırıldı. iPhone SE 2'nin 5.4 inçlik ekrana sahip olacağı ve iPhone 8'in boyutuna yakın bir kasa ile geleceği söylenmekte. MacOtakara, iPhone SE 2 modelini iPhone 8'in güncellenmiş bir versiyonu olarak tanımlamakta.

iPhone SE 2'nin A13 Bionic yonga setinden güç alması ve 3 GB RAM'e sahip olmasına kesin gözüyle bakılmakta. iPhone SE 2'de iPhone 8'in üst ve alt çerçevelerinin bulunmayacağı ve Face ID teknolojisinin yer almayacağı söylenmekte.

iPhone SE 2, TouchID sensörüne sahip olacak. iPhone SE 2'nin iPhone 8'e kıyasla daha büyük bir kamera sensörünün bulunacağı konuşulmakta. Apple Analisti Ming Chi Kuo, Apple'ın Mart ayında bir orta sınıf akıllı telefon piyasaya sürme niyetinin olduğunu açıklamıştı.