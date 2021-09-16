iPhone SE (2020) 256 GB Satıştan Kaldırıldı

Apple, geçtiğimiz günlerde tanıttığı iPhone 13 ailesi ile birlikte çevrim içi mağazasının stok durumlarını güncellemeye yönelik bazı adımlar atmıştı. Yeni fark edilen bir detaya göre şirket, iPhone SE (2020) 256 GB modelini de sessiz sedasız bir şekilde satıştan kaldırdı.

iPhone SE (2020) 256 GB Resmi Mağazadan Kaldırıldı

Kısa bir şekilde bahsetmek gerekirse iPhone SE (2020); 64 GB, 128 GB ve 256 GB olmak üzere üç farklı varyanta sahip. Şimdi, 256 GB depolama kapasitesine sahip olan varyantın dünyanın dört bir yanında satıştan kaldırıldığını görüyoruz. Tabii ki diğer mağazalardan ya da internet sitelerinden hala edinebilirsiniz ancak Apple Store üzerinden satın almanız artık mümkün olmayacak.

Güvenilir sızıntıları ile yakından tanıdığımız Ming-Chi Kuo, iPhone SE modelinin 2022 yılının ilk yarısında yenileneceğini işaret etmişti. 256 GB'lık varyantın satıştan kaldırılması, yeni modele yönelik yapılan üretim hazırlıklarının bir parçası olabilir gibi gözüküyor.

Şu an için iPhone SE (2022) modelinden neler beklememiz gerektiğine yönelik yeterli sızıntılara sahip değiliz ancak nispeten güncellenmiş bir teknik bileşenler tablosu ile karşılaşmak pek de şaşırtıcı olmayacaktır. Buradaki en temel sorulardan birisi ise cihazın modern tasarımla mı yoksa geleneksel tasarımla mı geleceği yönünde.

iPhone 13 Mini Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

128 GB için 10.999 TL

256 GB için 11.999 TL

512 GB için 13.999 TL

iPhone 13 Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

128 GB için 11.999 TL

256 GB için 12.999 TL

512 GB için 14.999 TL

iPhone 13 Pro Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

128 GB için 15.999 TL

256 GB için 16.999 TL

512 GB için 18.999 TL

1 TB için 20.999 TL

iPhone 13 Pro Max Türkiye Fiyatı Ne Kadar?