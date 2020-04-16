Apple iPhone SE 2020 Şimdiye Kadarki En Ucuz iPhone Oldu!

Son zamanlarda pek çok sızıntı ile gündeme gelen Apple iPhone SE 2020 dün itibarıyla tanıtıldı. Yeni modele ait merak edilen tüm detayların açıklanması garip ama bir o kadar da doğru bir gerçeği ortaya koydu: iPhone SE 2020, Apple'ın en uygun fiyatlı modeli oldu.

iPhone SE 2020 En Ucuz iPhone Oldu!

Apple tarafından dün akşam saatlerinde tanıtılan iPhone SE 2020 ülkemizde 5,299 TL başlangıç fiyatına sahip olmakla birlikte yurt dışında 399 dolar başlangıç fiyatı ile satışa sunuluyor. Yeni modelin sahip olduğu yurt dışı satış fiyatı önceki iPhone SE modelinin çıkış fiyatı (399 dolar) ile aynı.

Buna karşın önceki modelin dört sene önce tanıtıldığını göz önüne alıp ABD enflasyonunu hesaba dahil edersek önceki modelin günümüz fiyatı 429 dolar oluyor. Bu da iPhone SE 2020 modelini şimdiye kadarki en uygun fiyatlı iPhone modeli haline getiriyor.

Tabii bunun ülkemiz için geçerli olmadığını söyleyelim.

Apple bu modelle birlikte gelişmekte olan pazarlarda kaybettiği payı geri almak istiyor. Nitekim cihazın güçlü yapısı ve uzun destek süresi, uygun fiyat etiketi ile birleşince oldukça cazip bir model oluyor. Modelle ilgili daha fazla ayrıntıya ulaşmak için buraya tıklayabilir ve ilgili yazımıza ulaşabilirsiniz.

Peki siz iPhone SE 2020 fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce modelin ülkemizdeki fiyatı iyi dengelenebilmiş mi? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.