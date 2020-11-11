Apple'dan iPhone SE 2021 Bekleyenler İçin Kötü Haber

Apple'dan iPhone SE 2021 için tanıtım tarihi bekleyenlere kötü bir haberimiz var. Ünlü analistin son raporu, 2021'de iPhone SE 3 modelinin gelmeme ihtimali üzerinde duruyor.

Apple bu yılın başlarında yepyeni bir iPhone SE 2 duyurmuştu, ancak ünlü analist Ming-Chi Kuo 2021 iPhone SE modelinin (iPhone SE 3) yakın zamanda gün yüzüne çıkacağına inanmıyor.

Apple analisti Ming-Chi Kuo yeni bir yatırımcı notuyla ortaya çıktı ve yeni iPhone SE'nin yakın zamanda duyurulmayacağını söylüyor. Apple'ın bu yılın başında piyasaya sürdüğü iPhone SE 2 hala iyi satıyor gibi görünüyor.

iPhone SE 2021 için tanıtım tarihi ne zaman?

Geçtiğimiz Eylül ayında iPhone 12 serisini piyasaya süren Apple'ın ilerleyen dönemde bu cep telefonlarına odaklanacağı bildiriliyor. 2021 model iPhone SE ise en erken önümüzdeki yılın ikinci yarısına kadar duyurulmayabilir.

Farklı bir yatırımcının notuna göre durumlar analistin dediği gibi değil. Apple tedarikçisi Genius Electronic Optical, 2021'in ilk yarısında yeni bir iPhone SE görmeyi umuyor. Ancak Kuo ise Apple'ın önümüzdeki yılın ikinci yarısından önce böyle bir duyuru yapmasını beklemiyor.

Kuo daha önce Apple'ın "iPhone SE Plus" olarak adlandırılacak bir varyant üzerinde çalıştığını tahmin etmişti. Analist eski iddialarında, telefonun 2021'in ikinci yarısında piyasaya çıkacağını ve 5.5 inçlik bir ekrana sahip olacağını söylemişti.

Kuo ayrıca yatırımcının notunda, iPhone 13 serisinin 2021'in ikinci yarısında piyasaya çıkacağını belirtiyor (büyük bir ihtimalle Eylül dönemi). Analiste göre iPhone 13 serisi yükseltilmiş kameralara sahip olabilir ancak tasarım konusunda mevcut iPhone 12 serisine sadık kalacak.

Ayrıca hatırlamayanlar için tasarım konusunda iPhone 8'den ilham alan iPhone SE 2 modelinde A12Z adlı yonga yer alıyordu. iPhone SE 2 arka tarafında tek bir 12MP'lik kamerası ve ana ekran tuşuyla eski Apple hayranlarını mutlu etmeyi başarmıştı. (iPhone SE 2020 tüm detayları için)

Peki ya Apple önümüzdeki yılın sonlarında bir iPhone SE Plus veya iPhone SE 3 çıkarırsa satın almayı düşünür müsünüz?