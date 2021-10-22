iPhone SE (2022) iPhone XR'ın Tasarımı ile Gelebilir

Dünya genelindeki pek çok kullanıcının heyecanla beklediği iPhone SE 3, yeni sızıntılara göre iPhone XR tasarımı ile kutudan çıkabilir. Peki iPhone SE (2022) modelinden tam olarak neler beklemelisiniz? İşte konu hakkında merak edilen detaylar ve dahası!

iPhone SE (2022) Nasıl Olacak?

Apple'ın bütçe odaklı iPhone SE serisi, güçlü performansı nispeten uygun sayılan bir fiyatla harmanlıyor. Son dönemlerdeki sızıntılar kapsamında 2022 yılının ilk çeyreğinde serinin üçüncü modeli olan iPhone SE 3 ile karşılaşmayı bekliyoruz. Bu kapsamda yeni model, tasarım anlamında önemli bir adım atabilir.

Mart 2016 tarihinde tanıtılan iPhone SE modelinin ardından Nisan 2020 tarihinde iPhone SE (Nesil 2) ile karşılaşmıştık. Bu bakımdan yeni model daha büyük bir ekran ve daha güçlü bileşenler ile birlikte geliyordu. Şimdi, 2022 yılının benzer dönemlerinde iPhone SE (Nesil 3) ile karşılaşmayı bekliyoruz.

MyDrivers tabanlı sızıntılara göre iPhone SE (2022), iPhone XR modelinin tasarımı ile gelecek. Bu temel anlamda yeni modelin daha modern bir tasarım hattına oturacağını işaret ediyor ancak iPhone SE (2022) modelinde Face ID yerine yan tuşa gömülü Touch ID bulunacağı söyleniyor: iPad Air 4 modelinde olduğu gibi.

Bu noktada Face ID ve dolayısı ile TrueDepth sensörleri bulunmadığı için, çentiğin tam olarak nasıl şekilleneceği önemli bir soru işareti olarak öne çıkıyor. Üzerine konuşmak için erken ancak basit bir düşünce ile dört farklı senaryoyu ele almak mümkün olacaktır:

iPhone 12 modellerine kadar kullanılan geniş çentik birebir korunacak. iPhone 13 modellerindeki daha küçük çentiğe yer verilecek Sadece kameranın yer aldığı daha da küçük bir çentiğe yer verilecek. Kamera ekran altına yerleştirilecek ve tamamen çentiksiz bir tasarıma geçilecek.

Tabii ki bu aşamada hangi senaryonun gerçeğe döneceği üzerine konuşmak pek de mümkün değil. Nitekim bazı raporlar iPhone SE 3'ün eski tasarımını koruyacağını iddia ettiğinden, bu sızıntıya da mesafeli bir şekilde yaklaşmakta fayda var. Her halükarda önümüzdeki dönemlerde modelle ilgili daha fazla ayrıntının ortaya çıkmasını beklemeliyiz.

iPhone SE (2022) modelinin LCD panele sahip bir ekran, A15 Bionic işlemci ve 5G bağlantısı gibi detaylarla görece uygun bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor. Peki sizce yeni model nasıl olacak? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.