iPhone SE 3 Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı!

Yeni yayımlanan bir rapor ile birlikte iPhone SE 3 çıkış tarihi gün yüzüne çıktı. Peki, Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple'ın yeni iPhone SE modeli ne zaman piyasaya sürülecek? Paylaşılan rapora ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

iPhone SE 3 Çıkış Tarihi Ne Zaman?

DigiTimes tarafından yayımlanan rapor ile beraber Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple'ın yeni iPHone SE modelini ne zaman satışa sunacağı ortaya çıktı. Paylaşılan rapor, yeni iPhone SE modelini bekleyen Apple kullanıcılarını oldukça heyecanlandırdı.

Paylaşılan rapora göre iPhone SE 3, 2022 yılının ilk yarısında piyasaya sürülecek. Elbette bu sadece bir iddiadan ibaret. ABD'li teknoloji devi Apple, konu ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Bu sebepten ötürü söz konusu iddianın doğru çıkmama olasılığı bulunuyor.

Ortaya atılan iddialara göre yeni iPhone SE modeli, A14 Bionic işlemcisinden güç alacak. Cihazın sahip olduğu 5G bağlantı desteği sayesinde ultra yüksek indirme hızları sunacağı ileri sürüldü. Kuo tarafından paylaşılan bir rapora göre söz konusu telefon, şimdiye kadarki en ucuz 5G model olacak.

4,7 inç ekran büyüklüğü ile birlikte gelmesi beklenen iPhone SE 3'ün 399 dolar fiyat etiketine sahip olacağı tahmin ediliyor. Başka bir raporda ise cihazın 100 dolar daha ucuz olacağını yani 299 dolar gibi bir ücret ile piyasaya sürüleceği iddia edildi.

iPhone SE 3 modelinin tasarım anlamında pek bir değişikliğe uğramaması bekleniyor. Retina ekran teknolojisi ile birlikte gelmesi beklenen telefonun arka yüzeyinde tıpkı iPhone 8 ve iPhone XR'daki gibi 12MP çözünürlüğünde F/1.8 kameranın yer alacağı ileri sürüldü. Söylentilere göre yeni Apple cihazında 7 megapiksel çözünülürlüğünde ön kamera yer alacak.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, iPhone SE 3 modelinde tıpkı iPhone 12 ve iPhone 12 Mini modellerinde olduğu gibi yeşil, mavi ve mor gibi çeşitli renkler sunarak gençlere hitap edebilir. Ek olarak teknoloji devinin 2022 yılında piyasaya sürmesi beklenen yeni iPhone SE modelinde Touch ID isimli parmak izi okuyucusunun yer alması bekleniyor.