iPhone SE 3 Eski Tasarımı Koruyacak

Apple yakın bir zamanda yeni bütçe odaklı akıllı telefonu iPhone SE 3 ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor ve bazı yeni sızıntılar, yeni modelden neler beklememiz gerektiğine ışık tutuyor. Görünüşe göre iPhone SE 3, eski tasarımı koruyan bir yapı ile kutudan çıkacak.

iPhone SE 3'ün Tasarımında Herhangi Bir Değişiklik Olmayabilir

Çin'deki kaynaklara dayandırılan bu iddiaya göre önümüzdeki yılın başında tanıtılması beklenen iPhone SE 3, 4.7 inç boyutunda Retina ekran ile birlikte gelecek ve genel tasarım faktörü, güncel tasarımın birebir uyarlanmış hali olacak. Üstelik kaynaklar, Touch ID sensörünün de korunacağının altını çiziyor.

Şu ana kadar elde edilen detaylar pek iç açıcı olmasa da yeni modelde A15 Bionic işlemcinin yer alacağı iddia ediliyor. Yeni mobil işlemcinin gerçekten de performanslı bir yapıya sahip olduğunu biliyoruz. Ayrıca Snapdragon X60 5G Modem ile de kullanıcılara 5G desteği sağlanacak.

Daha önceki bazı sızıntılar Touch ID sensörünün ekran altına taşınacağını iddia ediyordu ancak son dönemlerde buna ilişkin çok fazla destekleyici kanıtın olmadığın biliyoruz. Ayrıca eski tasarımın korunacağını göz önüne alırsak, Touch ID için en makul konum home butonu olacaktır.

iPhone SE 2020 yılının bahar döneminde satışa sunuldu ve yeni modelin de 2022 yılının bahar döneminde tanıtılması ve satışa sunulması bekleniyor. Muhtemel olarak mevcut model ile aynı fiyatlandırmayı bekleyebiliriz ancak ülkemizdeki fiyat, bir miktar daha yukarıda olabilir.

Peki siz bu iddialar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple'ın bütçe odaklı yeni akıllı telefon modeli yeni tasarım faktörüne geçiş yapabilir mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.