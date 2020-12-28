iPhone SE 3 Özellikleri ve Fiyatı Sızdırıldı: Ne Zaman Tanıtılacak?

Apple'ın uygun fiyatlı akıllı telefon serisi olan SE'ye yeni bir cihaz daha eklenecek. iPhone SE 3 serinin yeni üyesi olacak. Peki iPhone SE 3 özellikleri ve fiyatı nasıl olacak? Gelin hep beraber iPhone SE 3 hakkında gelen sızıntıya yakından bakalım.

iPhone SE 3 Özellikleri ve Fiyatı Ortaya Çıktı

Regardnews.com'un aktardığı habere göre, Asyalı medya kuruluşları, Apple'ın 2021'de yeni bir orta fiyatlı akıllı telefon piyasaya sürmeyi planladığını belirtiyor. Akıllı telefonun büyük olasılıkla iPhone SE Plus veya iPhone SE 3 adı altında piyasaya sürüleceği söyleniyor.

Uygun fiyatlı iPhone modelinin tasarım olarak iPhone 8 Plus'a benzeyeceği ve önceki modele göre daha büyük bir ekrana sahip olacağı yönünde söylentiler bulunuyor. iPhone SE 3'ün ekranının 6.06 inç ekrana sahip olacağı ve ayrıca çift ana kamera ile donatılacağı da söyleniyor.

Cihazın Touch ID teknolojisine sahip olacağı aktarılmakta ancak parmak izi tarayıcısının nereye yerleştirileceği belirsizliğini korumakta.

iPhone SE 3 Fiyatı Nasıl Olacak?

5G bağlantı teknolojisini destekleyeceğine kesin gözüyle bakılan akıllı telefonun fiyatının 535 dolar civarında olacağı yönünde tahminler bulunuyor. 535 dolar şu anki kur ile vergiler hariç 4.025 TL'ye tekabül ediyor.

Sizler iPhone SE 3 özellikleri ve fiyatı hakkında gelen bilgiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Hemen alt kısımda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

Apple, iPhone'lara Sonunda Dedirtecek Yeni Özellik Getirebilir

Ortaya çıkan yeni bir Apple patenti, gelecekteki iPhone modellerinin birden çok kullanıcı hesabını destekleyebileceğini iddia ediyor. Birden çok kullanıcı desteği sayesinde telefonunuzu birine verdiğinizde yeni kullanıcı girişi yapabilecek.

Böylece kendi hesabınıza erişimi olmayacak. Patent, çeşitli kimlik bilgilerine sahip birkaç kullanıcı hesabını idare edebilen bir cihazı açıklamaktave özellikle birden fazla kullanıcıyı güvenli bir şekilde barındırmak için Secure Enclave ile ilgili güvenlik üzerine odaklanmakta. T

elefonuzunu çocuğunuza verdiğinizde telefonuzu kurcalamasını istemiyorsanız yeni özellik tam size göre olabilir. Çocuğunuz için veya telefonu kullanacak bir başka kullanıcı için yeni bir oturum açabilecek ve kendi oturumunuza erişim sağlanamayacak.

Tıpkı Windows'da yer alan kullanıcı değiştirme özelliği gibi olacak.