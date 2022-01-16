iPhone SE 3 Tasarımı Ortaya Çıktı

iPhone SE 3 tasarımı gün yüzüne çıktı. Peki, çok sayıda Apple kullanıcısı tarafından merak içerisinde beklenen yeni iPhone modeli nasıl bir görünüme sahip olacak? Sızdırılan renger görüntülerine iliişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

iPhone SE 3 Tasarımı Nasıl Olacak?

Ten Tech Review'da yer alan habere göre iPhone SE 3 isimli yeni akıllı telefon modelinin render görselleri sızdırıldı. Sızdırılan görseller, Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple'ın yeni cihazının nasıl bir görünüme sahip olacağını gözler önüne serdi.

Render görüntülerine baktığımızda söz konusu akıllı telefon modelinin iPhone XR cihazına oldukça benzediğini görüyoruz. Telefonun arka yüzeyinde bir adet kamera yer alıyor. Kameranın yanında ise flaş mevcut.

Çok sayıda kullanıcı tarafından merak içerçisinde beklenen cihazın arka tarafında Apple logosuna ve iPhone yazısına da yer verilmiş. Renger görsellerine göre telefon, çentikli tasarım ile birlikte gelecek. Ön yüzeyde Touch ID'nin yer almaması dikkat çekiyor.

Aktarılan bilgilere göre iPhone SE 3 modeli 138,4 x 67,3 x 7,3 mm boyutlarında olacak. Ekranın ise 131,3 x 60,2 mm boyutlarında olacağı ileri sürüldü. Bu, yeni iPhone SE modelinin 5,69 inç ekran büyüklüğüne sahip olacağını gösteriyor.

Yeni iPhone modelinin sağ tarafında bir güç butonu, SIM kart yuvası yer alacakken sol tarafında ise ses butonları ve sessiz mod anahtarı bulunacak. Cihazın alt kısmında ise lighning portu ve hoparlör yer alacak.

iPhone SE 3 Ne Zaman Çıkacak?

Bloomberg'den Mark Gurman, geçtiğimiz günlerde Power On isimli podcast programında iPhone SE 3 modelinin ne zaman tanıtılacağına yönelik bir iddia ortaya atmıştı. Bazı kaynaklara dayanan iddiaya göre Apple, 5G bağlantı desteğine sahip iPhone SE 3 modeli için mart ya da nisan ayında bir etkinlik düzenlemeyi planlıyor.

Mark Gurman, söz konusu sanal etkinlikte yeni iPhone SE modeline odaklanılacağını iddia etmişti. Ming-Chi Kuo gibi kaynaklardan gelen raporları doğrulayan Gurman, yeni iPhone modelinin mevcut iPhone SE modeline benzeyeceğini söylemişti.

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