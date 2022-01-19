Sızıntılar Devam Ediyor: iPhone Se 3 ve iPad Air 5 Bu Baharda Tanıtılabilir

Dünyanın en büyük şirketlerinden Apple'ın bir sonraki ürün lansmanının Mart veya Nisan aylarında yapılacağı tahmin ediliyor. Apple'ın son yıllarda bahar aylarında düzenli olarak yeni ürünler piyasaya sürdüğü göz önüne alındığında, ortaya çıkan sızıntılar da şaşırtıcı olmuyor.

Özellikle 2022 yılı için ortaya atılan söylentiler, genellikle iPhone SE 3 modeli üzerinde yoğunlaşıyor. Bu nedenle çıkması beklenen iPad Air 5 ile ilgili pek fazla bir bilgi bulunmuyor. Bunun yanında bu hafta başında gündeme gelen yeni bir tedarik raporu, Apple'ın iPhone SE 3 ile birlikte iPad Air 5 modelinin de tanıtılabileceğini gösteriyor.

Apple şirketi bu tür sızıntıları hiçbir zaman doğrulamıyor ancak şirketin belirli pazarlarda yeni cihazlarını piyasaya sürmeden önce geçmesi gereken bazı düzenleyici adımlar bulunuyor. Bu adımlar atılırken, iPhone SE ve iPad Air'in nasıl olacağı da şirketin tanıtımından önce listeleniyor.

Yeni iPhone Se 3 ve iPad Air 5 Özellikleri

Sızıntılara göre; yeni çıkacak olan iPhone SE, ikinci nesil iPhone SE ile aynı tasarıma sahip olacak. Ancak Apple'ın işlemcisini iPhone 13'ün A15 Bionic'e yükselteceği ve telefona 5G desteği ekleyeceği söyleniyor. Kamerada herhangi bir yükseltme yapılıp yapılmayacağı ise henüz belli değil. Ortaya çıkan raporlarda, Apple'ın gelecek yıl 5,7 inç ekrana sahip daha büyük bir iPhone SE piyasaya çıkartacağı görülüyor.

Bu arada iPad Air 5, 2020 sonbaharında mağazalara ulaşan bir önceki modeli ile aynı tasarıma sahip olacak. Ancak yeni model, kendine has bir özellikle gelecek. Yeni iPhone SE gibi, iPad Air 5 de A15 Bionic çip ve 5G desteğine sahip olacak. Ayrıca, ön kamerasının 2022 iPad Pro ve iPad mini'ye benzer şekilde Center Stage işlevselliğini destekleyeceği söyleniyor.

Ortaya çıkan iddialar sonucunda piyasaya sürülecek her iki cihazın da gerçek çıkış tarihleri verilmese de ürünlerin bahar aylarında çıkacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Apple'ın yeni donanım için sanal bir basın etkinliği mi düzenleyeceği yoksa basın bültenleri ile mi duyuracağı henüz belli değil.

Model Numaraları Belirlendi!

Fransız blog Consomac, Apple'ın yeni iPhone SE ve iPad Air 5 için kullanabileceği yeni model numaralarını belirledi. Kodlar, tıpkı diğer Apple sürümlerinde olduğu gibi Avrasya Ekonomik Komisyonu (EEC) veritabanında gösterildi. Apple Insider, şifrelemeyi destekleyebilen tüm cihazların Rusya'da satılmadan önce EEC'ye kaydedilmesi gerektiğini vurguluyor.

Bu nedenle piyasaya sürülmemiş Apple ürünleri genellikle AET üzerinden sızdırılabiliyor. Bu tür listelemeler, yeni ürünlerin resmi olarak piyasaya sürülmesinden önceki haftalarda veya aylarda ortaya çıkıyor.

Bunun yerine liste bize yeni cihazların iOS 15 ve iPadOS 15 çalıştıracağını gösteriyor.

Apple, yeni iPhone SE için A2595, A2783 ve A2784 model numaralarını kullanabilir. iPad Air 5’te ise, veritabanı daha da fazla model numarası içeriyor: A2436, A2588, A2696, A2759, A2437, A2589, A2591, A2757, A2761, A2766 ve A2777.

Bu gelişme, iPhone SE 3 ve iPad Air 5'in bu baharda piyasaya çıkacağı iddia edilen haberleri de kuvvetlendiriyor.