Yine Yeni Yeniden: iPhone SE 4 Geliştiriliyor Olabilir!

Bir ara rafa kaldırıldığı söylenen iPhone SE 4, yeniden gündeme gelmiş gibi görünüyor. Ünlü endüstri analisti Ming Chi-Kuo tarafından ortaya atılan bu haberin yanı sıra şimdi de Kore'den gelen bir raporda Çin'in en büyük ekran üreticilerinden BOE'nin cihaz için OLED panel tedarik etmeye hazırlandığı iddia ediliyor.

Giriş seviyesi iPhone SE 4'ün (şu anki adıyla) ilk kez 6.1 inç OLED ekranla geleceği söyleniyor. Bu, mevcut modeldeki 4,7 inç LCD ekrandan oldukça büyük. Aslında bakıldığında iPhone 14'e eş değer, yani daha ucuz bir iPhone arayanlar biraz daha beklemek isterlerse paralarının karşılığında çok daha fazlasını alabilirler.

iPhone SE 4, OLED Ekranla 2024'te Geliyor

Elec, yeni SE'nin muhtemelen 2024'ün ilk yarısında piyasaya sürüleceğini ve BOE'nin panel üretimine bu yılın 3. çeyreğinde başlayacağını öne sürüyor. Önceki iPhone SE lansmanları ilkbaharda gerçekleştiği için bu tahmin oldukça mantıklı. Mevcut iPhone SE Mart 2022'de piyasaya sürülürken, selefi Nisan 2020'de satışa sunulmuştu.

Önümüzdeki daha uygun fiyatlı iPhone'da kullanılacak OLED panelin tek eksisi, daha pahalı modellerde kullanılanlara göre teknolojik açıdan biraz daha az gelişmiş olacağıdır. Elec, LTPO ince film transistörü kullanmayacağını ve bu nedenle Apple'a iPhone 15 serisinde bulacağınız üst düzey panellerin yaklaşık yarı fiyatına mal olacağını iddia ediyor.

Şimdilik iPhone SE 4 ile ilgili yeni çıkan söylentiler bu şekilde. Uzunca süre gündemde kalan bu modelin er ya da geç piyasaya sürüleceği aşikâr gibi görünüyor.