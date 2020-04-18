iPhone SE Apple'ın Yüzünü Güldürdü

Dünyanın en büyük teknolojilerinden bir tanesi sayılan Apple iPhone SE ile birlikte yüzü gülenler arasına girmeyi başardı. Samsung gibi çok fazla model çıkarmayan Apple sakin adımlarla ilerlemeyi tercih ediyor.

Dünya genelinde akıllı telefon satışları ne yazık ki olumlu bir ilerleme göstermiyor. Bu sektörün girdiği darboğaz Apple şirketini de derinden etkiledi. Her ne kadar yeni modeller üretilse bile yine de satış rakamlarını arttırmayı pek başaramadı. Kullanıcıların önemli bir bölümü, şirketin bu başarısızlığının en büyük nedeninin ücretlerin yüksek olmasından kaynaklandığını düşünüyordu. Apple bunun üzerine uygun fiyatlı bir model olan iPhone SE duyurusu yaptı ve satışına başladı.

iPhone SE bütçe dostu diye tanıtıldı

Apple tarafından geliştirilen ve bütçe dostu olarak adlandırılan bu akıllı telefon için ön satışlar açılmıştı. Şimdi ise bu ön satış yoluyla kaydı alınan kişilere akıllı telefonlar gönderilmeye devam ediliyor.

Her ne kadar bazı ülkelerde 24 Nisan gönderim tarihi olarak gösterilse bile, yine de Apple mümkün olduğunca bu süreyi kısaltmaya çalışıyor. Özellikle de üretim yerine yakın olan ülkelerden ziyade, daha uzaktaki noktalara kısa sürede ürünü götürmek için yeni yollar deniyor. Dilerseniz uygun fiyatlı olarak adlandırılan bu yeni akıllı telefon modelinin Türkiye fiyatlarına tekrar bir göz atalım.

iPhone SE 64 GB: 5.299 TL

iPhone SE 128 GB: 5.749 TL

iPhone SE 256 GB: 6.599 TL

Türkiye açısından değerlendirildiğinde bu fiyatlar iPhone için çok fazla değil. Özellikle de iPhone 11 ile kıyaslandığında önemli bir fark olduğunu görmek mümkün. Sizce bu akıllı telefon modelinin satışları, Apple'ın yüzünü güldürmeye devam edecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.