iPhone SE Plus Çok Yakında Gelebilir! İşte Detaylar

Geçtiğimiz hafta içerisinde Apple, iPhone SE modelinin lansmanını gerçekleştirmişti. Yeni telefonun lansmanının yanı sıra Apple, satışa sunduğu iPhone 8 ve iPhone 8 Plus model telefonlarının satışını durdurduğunu açıklamıştı. Şimdi ise yepyeni bir iddia ortaya atıldı. iPhone SE Plus çok yakında tanıtılabilir.

Ünlü teknoloji analisti Jon Prosser, Twitter hesabından yaptığı açıklamada iPhone SE Plus modeliyle ilgili bilgilerin yakın zamanda gelmeye başlayacağını söyledi. Yakın zamanda tanıtılacağı söylenen iPhone SE Plus modelinin, iPhone SE modelinden farklı olarak çift kameraya sahip olması bekleniyor.

Should have some iPhone SE Plus news for you soon. 👀