iPhone SE Plus Çok Yakında Gelebilir! İşte Detaylar

Geçtiğimiz hafta içerisinde Apple, iPhone SE modelinin lansmanını gerçekleştirmişti. Yeni telefonun lansmanının yanı sıra Apple, satışa sunduğu iPhone 8 ve iPhone 8 Plus model telefonlarının satışını durdurduğunu açıklamıştı. Şimdi ise yepyeni bir iddia ortaya atıldı. iPhone SE Plus çok yakında tanıtılabilir.

iPhone SE Plus Tanıtılacacak Mı?

Ünlü teknoloji analisti Jon Prosser, Twitter hesabından yaptığı açıklamada iPhone SE Plus modeliyle ilgili bilgilerin yakın zamanda gelmeye başlayacağını söyledi. Yakın zamanda tanıtılacağı söylenen iPhone SE Plus modelinin, iPhone SE modelinden farklı olarak çift kameraya sahip olması bekleniyor.

Should have some iPhone SE Plus news for you soon. 👀 — Jon Prosser (@jon_prosser) April 18, 2020

iPhone SE Plus modelin piyasaya sürülmesi durumunda, iPhone SE'ye kıyasla çift kameraya sahip olması, 5.5 inç büyüklüğünde bir ekran ile gelmesi ve iPhone 11 Pro Max'de mevcut olan A13 Bionic yonga setinden güç alması bekleniyor.

Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce iPhone SE Plus tanıtılır mı? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!