İphone SOS Özelliği, Hatalı 911 Çağrılarıyla Suçlanıyor

Günümüzde akıllı telefon şirketleri, cihazlarını daha kullanışlı hale getirmek için sık sık güncellemeler ve yeni özellikler yayınlıyor. Fakat bu yenilikler her zaman beklenildiği kadar olumlu bir etki yaratmayabiliyor hatta enteresan sorunlara da yol açabiliyor.

Apple iPhone, Ekim 2017’de cihazlarına getirdiği güncellemeyle birlikte kullanıcılarına “SOS” adlı yeni bir özellik sunmuştu. “SOS” özelliği, kullanıcıların acil durumlarda “Acil Durum (911)” telefon hattı aramalarını daha kolay ve daha hızlı bir şekilde yapabilmesini sağlıyordu. Bu özellik sayesinde, iPhone’daki yan tuş ile herhangi bir ses tuşuna birlikte basıldığında anında “Acil Durum (911)” araması yapılabiliyordu. Her ne kadar hem zaman hem de can kaybını önleyecek iyi bir uygulama gibi görünse de bu uygulama büyük sorunları da beraberinde getirdi.

911 acil durum çağrı merkezi yetkililerine göre, Ekim 2017’de iPhone’lara “SOS” özelliği getirildiğinden beri 1.600 den fazla hatalı ve asılsız acil durum çağrısı yapılmış. California’nın Elk Grove ve Sacramento bölgelerindeki acil durum ekipleri, her gün en az 20 adet 911 çağrısı aldıklarını ve bu çağrıların Apple’ın Servis Merkez’lerinden geldiğini söylüyor.

Olayla ilgili olarak açıklamalarda bulunan polis memuru Jamie Hudson, gelen aramalara cevap verdiklerinde hattın diğer tarafında kimsenin bulunmadığını, arka plandan bazı seslerin geldiğini söyledi. Konuyla ilgili yaptıkları araştırmalar sonucunda çağrıların Apple’ın Servis Merkez’lerinden geldiğini tespit ettiklerini söyleyen polis memuru, çağrıların olumsuzluklar yarattığını da ifade etti. Hudson, iPhone’lardan gelen hatalı ve asılsız çağrıların dikkat dağınıklığı yaratmasının yanısıra, gerçek acil durumlara yapılması gereken müdahaleleri geciktirdiğini de belirtti.

Apple tarafından yapılan açıklamada, konunun ciddi biçimde ele alındığının altı çizildi. Yerel polis kuvvetleriyle birlikte çalışıldığını vurgulayan şirket, bu aramaların sürmemesi için gerekli adımları atacaklarını belirtti. Apple, servis merkezlerinde hangi cihaz veya cihazların 911 çağrısı yaptığı konusunda bilgi vermedi. Ancak bilindiği üzere, hem iPhone’da hem de Apple Watch’ta “Acil Durum SOS” modu bulunuyor ve bu mod sayesinde acil durum çağrıları kolaylıkla yapılabiliyor.