iPhone Takip Etme Engellense Bile Uygulamalar Veri Toplayabiliyor

Apple'ın iPhone takip etmeyi engelleme özelliği uygulama izleme şeffaflığı etkin hale getirilse bile bazı uygulamaların kullanıcılar hakkında veri toplamaya devam edebildiği ortaya çıktı.

Teknoloji devinin özelliği hakkında bilgisi olmayanlar için kısaca açıklama yapmak gerekirse uygulama izleme şeffaflığı, 2021 yılının başlarında iOS 14'e getirilen bir güncelleme ile geldi. Bu özellik, kullanıcılara uygulamaların onlar hakkında veri toplayıp toplayamamasına karar vermesini sağlıyor. Kullanıcı eğer yeni seçeneği etkinleştirirse uygulamaların IDFA erişimini engelleniyor.

Bu değişiklik, uygulamaların iPhone ya da iPad'inize yüklediğiniz uygulamaların sizin hakkınızda toplanan verileri üçüncü taraf şirketlere göndermesinin önüne geçiyor.

Ne yazık ki olması gerekenler ile olanlar her zaman aynı olmayabiliyor. The Washington Post ile Lockdown'un birlikte yapmış olduğu yeni bir araştırmaya göre bazı mobil uygulama ve oyunlar, iOS kullanıcıları hakkında söz konusu özellik etkin olduğunda bile veri toplayabiliyor.

iPhone Takip Etme Engelleme Özelliği İşe Yaramıyor

Lockdown, incelemiş olduğu 10 tane uygulamadan hiçbirinde uygulama izleme şeffaflığı özelliğinin etkili olmadığını tespit etti. Araştırma, Subway Surfers da dahil olmak üzere en az 3 popüler iOS oyununun kullanıcıların söz konusu özelliği etkinleştirip etkinleştiremediğine bakmaksızın kişisel verileri üçüncü taraf şirketlere ilettiğini ortaya çıkardı.

Daha da kötüsü, teknoloji devi Apple konu ile ilgili uyarılmasına rağmen şimdiye kadar hiçbir şey yapmadı. Araştırma kapsamında incelenen uygulamaların kullanıcıların IDFA'ine erişimi yoktu ve kullanıcıları izlemek için bunu kullanmadı. Uygulamalar, bunu yapmak yerine çeşitli diğer ölçütleri bir araya getirerek kendi IDFA'lerini oluşturdular.

Subway Surfers örneğine geri dönülecek olursa mobil oyunun Chartboost adlı bir reklam şirketine kullanıcıların cihazları hakkında 29 veri gönderdiği öğrenildi. Bu veriler arasında kullanıcıların IP adresi, kullanılabilir depolama alanı, mevcut ses düzeyi, cihaz adı, saat dilimi, ülke, operatör ve daha fazlası vardı.

Şirketler, bir kullanıcı hakkında büyük miktarda veri toplayarak o kullanıcıyı ve kullanıcının cihazını çeşitli uygulamalar ve platformlarda izlemeye devam edebiliyor. Uygulamaların geliştiricilerinden sadece birkaç tanesi, Washington Post'tan gelen yorum taleplerini yanıtladı.

Örneğin Subway Surfers geliştiricisi, oyunun düzgün çalışabilmesi için veri toplandığını iddia etti. Toplanan verilerin bir kısmı (örneğin erişilebilirlik ile ilgili ayarlar) oyunun çalışmasına katkı sağlasa da toplanan verilerinin çoğunun oyun üzerinde bir etkisi bulunmuyor.

iOS kullanıcıları şu anda bu mahremiyet sorununun bir an çözülmesini ve iPhone takip etmeyi engelleme özelliğinin bir an önce etkili hale gelmesini istiyor.