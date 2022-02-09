Apple, iPhone’ları POS Cihazına Dönüştüren ‘Tap to Pay’ Özelliğini Duyurdu

Geçtiğimiz haftalarda ortaya atılan iddialarda, Apple’ın iPhone cihazlarını POS cihazına dönüştüren sistemi ‘Tap to Pay’ ile ilgili bilgiler yer almıştı. Şirket, yaptığı açıklamada ‘Tap to Pay’i tanıtacağını duyurdu. Bu yeni özellik, ABD genelinde küçük işletmelerden büyük perakendecilere kadar milyonlarca işletme tarafından kullanılabilecek.

‘Tap to Pay’ ile işletme sahipleri, basit bir dokunuşla Apple Pay'i, temassız kredi/banka kartlarını ve diğer dijital cüzdanları sorunsuz ve güvenli bir şekilde kabul etmek için iPhone'larını kullanabilecek. Apple, bu sistem için ek donanım veya ödeme terminalinin gerekli olmadığını açıkladı.

Ödeme Nasıl Gerçekleşecek?

Apple’ın yeni sisteminde ödeme işlemi sırasında işletme müşteriden iPhone veya Apple Watch'unu, temassız kredi/banka kartını ya da dijital cüzdanını kendi iPhone'unun yakınında tutmasını isteyecek. Böylece, NFC teknolojisi kullanılarak güvenli bir şekilde ödeme gerçekleşecek.

Apple, ‘Tap to Pay' özelliğinin çalışabilmesi için iPhone XS veya daha üst sürüm bir akıllı telefona sahip olmak gerektiğini belirtti.

Apple Pay, ABD'deki perakendecilerin yüzde 90'ından fazlasında zaten kabul ediliyor ve bu yeni sistemle büyük ya da küçük hemen hemen her işletme, müşterilerinin ödeme sırasında iPhone'da ‘Dokunarak Ödeme’ yapmasına izin verebilecek. iPhone'da ‘Tap to Pay’ özelliği bu yıl içinde ABD'deki Apple Store’larda kullanıma sunulacak. Öte yandan, müşterilerine bu hizmeti sunan ilk ödeme platformu ise American Stripe olacak.

iPhone'ları POS cihazına dönüştüren sistem şu an için yalnızca ABD’de kullanılıyor. Sistemin ABD dışındaki ülkelerde ne zaman kullanıma sunulacağı ise henüz bilinmiyor.

Tap to Pay; American Express, Discover, Mastercard ve Visa dahil olmak üzere kredi ve banka kartlarıyla çalışacak. Yeni özellik, yaklaşan bir iOS yazılımı beta sürümünde, yazılım geliştirici kitlerinden yararlanmak için katılımcı ödeme platformlarına ve uygulama geliştirici ortaklarına sunulacak.