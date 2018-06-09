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iPhone'u Göz Hareketleriyle Kontrol Etti

Ömer Dursun
Ömer Dursun - | Mobil
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Geçtiğimiz günlerde Apple tarafından tanıtılan iOS 12'de ARKit 2.0 yer alıyordu. Matt Moss isimli bir genç iOS 12 geliştirici betasını test ederken ARKit 2 kapsamında çalışan göz kontrolünü de kanıtlamış oldu. Videoya göre Apple'ın bir hayli başarılı bir iş çıkardığını belirtmek gerekiyor.

WWDC 2018 kapsamında yeni iOS'u duyuran Apple, bazı kullanıcılarına göre sınıfta kalırken bazı kişiler ise yeni iOS 12'yi beğendiğini söylemişti. Bugün ortaya çıkan bir videoda yeni ARKit 2'nin göz takibine sahip olduğu gözlemlendi. Bu takip ile ekranda gezinti yapılabiliyorken çeşitli sayfalara girmek de mümkün.

Matt Moss isimli bir genç tarafından Twitter'a yüklenen videoda göz ile ekranın her yerinde gezilebiliyor. Ayrıca göz kırptığında ise bulunduğu butona tıklamış oluyor. Bu şekilde temel işlevleri halledebilen Moss, “ARKit 2'nin göz kontrolünü gördüm ve bir kullanıcının nereye baktığını belirlemek için yeterince hassas olup olmadığını test ettim." ifadelerini kullandı. 

Apple'ın başarılı bir iş ortaya koyduğunu gösteren göz takibinin hantal olmadığını belirtmek gerekiyor. Aynı zamanda engelli kişilerin telefon kullanımı kolaylaştıracak bu özellik hakkında daha fazla bilgi edinirsek sizlere sunacağız, takipte kalın.

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ETİKETLER: iPhone Apple ARKit ios 12

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