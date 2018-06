iPhone'u Göz Hareketleriyle Kontrol Etti

Geçtiğimiz günlerde Apple tarafından tanıtılan iOS 12'de ARKit 2.0 yer alıyordu. Matt Moss isimli bir genç iOS 12 geliştirici betasını test ederken ARKit 2 kapsamında çalışan göz kontrolünü de kanıtlamış oldu. Videoya göre Apple'ın bir hayli başarılı bir iş çıkardığını belirtmek gerekiyor.

WWDC 2018 kapsamında yeni iOS'u duyuran Apple, bazı kullanıcılarına göre sınıfta kalırken bazı kişiler ise yeni iOS 12'yi beğendiğini söylemişti. Bugün ortaya çıkan bir videoda yeni ARKit 2'nin göz takibine sahip olduğu gözlemlendi. Bu takip ile ekranda gezinti yapılabiliyorken çeşitli sayfalara girmek de mümkün.

Control your iPhone with your eyes. Just look at a button to select it and blink to press. Powered by ARKit 2. #ARKit #ARKit2 #WWDC #iOS pic.twitter.com/ow8TwEkC8J