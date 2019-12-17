iPhone'u iPod'a Dönüştüren Müzik Uygulaması App Store'dan Kaldırıldı

iPhone’u iPod’a dönüştüren müzik uygulaması Rewound, App Store’dan kaldırıldı. Kısa sürede binlerce kullanıcının indirdiği uygulama birden mağazadan kaldırıldı.

App Store editörlerinin onayından geçip sonradan nedensiz kaldırılan uygulamalara bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz hafta yayınlanan müzik uygulaması Rewound, artık App Store’dan indirilemiyor. 170.000’e kişiye ulaşan müzik oynatıcı, iPhone’lara iPod Classic görünümü kazandırıyordu. Ücretsiz indirilebilir skin’ler, özelleştirilebilir menünün yanında kaydırma fonksiyonu ile iPhone’da iPod deneyimi yaşatan uygulama, iPod tasarımını kopyaladığından ve Apple Music özelliklerini ücretlendirdiğinden mağazadan kaldırılmış. Geliştiricilere göre kopyalanmış hiçbir özellik ve işlev yok. Ayrıca uygulamanın güncellenmeyeceği belirtildi.

Uygulamanın neden mağazadan kaldırıldığına ilişkin Apple tarafından resmi açıklama yapılmazken, geliştiriciler Apple onayı olmadan iPhone’larda kullanılabilecek bir alternatif olarak Rewound web uygulaması yapmayı planladıklarını, bu proje için 50.000$’a ihtiyaç duyduklarını açıkladı.