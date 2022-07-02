iPhone'un Özelliği TikTok'ta Viral Oldu

iPhone iOS 15 ile tanıtılan kameradan metin tarama özelliği, kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor. Son günlede TikTok'ta yayılan bir video, iPhone metin tarama özelliğinin ne kadar iyi çalıştığını kanıtlar nitelikte.

iPhone metin tarama özelliğini kullanmak için kameranızı yazı bulunan bir yere tutmanız yeterli. Bilgisayar ekranı, tabela, kitap sayfası farketmeksizin çoğu yazıyı çok başarılı bir şekilde yalnızca fotoğraftan yazıya dökebilmenizi sağlayan özellik; metni düzenleyebilmenize, kopyalayabilmenize ve anında çeviri yapabilmenize imkan sağlıyor.

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Yayınladığı videoda kullanıcı arkadaşının aldığı notları çok uzak bir mesafeden rahatça iPhone'u ile okuyup metne dönüştürebiliyor. Özellikle öğrenciler için oldukça faydalı olan özellik, el yazısı da tanıyabildiği için öğretmeninizin beyaz tahta üzerine yazdığı yazıları ve hatta formülleri dahi iPhone metin tarama ile kaydedebilirsiniz.

iPhone Metin Tarama Nasıl Kullanılır?

iOS 15 ve üstü yüklü cihazınıazla kameranın sağ altında yer alan metin simgesine tıklayın.

Tarayacağınız metnin üstüne telefonunuzu tutun.

Tarama işlemi bittikten sonra metni kopyayalabilir ve istediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz.

Not: Ayrıca halihazırda çekilmiş olan fotoğrafları galerinizde görüntülediğiniz sırada yine aynı yerde bulunan simgeden metinleri tarayabilirsiniz.