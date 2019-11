iPhone'unuzu, iPod Classic'e Dönüştürmek İster Misiniz?

Pek çok Apple kullanıcısının severek kullandığı ve yeni modelleri çıkmadığı için sitem ettiği iPod'a yenilikçi bir çözüm geldi. Tasarım öğrencisi Elvin Hu geliştirdiği müzik yazılımı sayesinde iPhone ekranını klasik bir iPod gibi kullanmaya izin veriyor.

iPhone'u, iPod Classic'e dönüştüren ve ikonik tıklama tekerleği ile tamamlayan bir müzik uygulaması üzerinde çalışmalarını sürdüren genç geliştirici, iPod Classic'e hiç sahip olmayanlar veya yeniden kullanmak isteyenler için yeni bir yazılım geliştirdi. iPod Classic'in görüntüsünü ve hatta menüsünü bile kopyalayan Elvin Hu, düzenli ve minimalist bir arayüz tasarladı.

Turned my iPhone into an iPod Classic with Click Wheel and Cover Flow with #SwiftUI pic.twitter.com/zVk5YJj0rh