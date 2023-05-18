Apple'dan Önemli Değişiklik: iPhone 16'nın Üretim Fabrikası Değiştirildi!

Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre Apple, Foxconn'a bir darbe olarak iPhone 16'nın önemli üretim sorumluluklarını Luxshare'e devretmesi ve tedarik zinciri ortağının önümüzdeki iki yıl boyunca kâr artışını önemli ölçüde artırması bekleniyor.

Medium'daki son blog yazısında Kuo, Apple'ın Luxshare'e gelecek yılki iPhone 16 Pro Max için yeni ürün tanıtım (NPI) onayı verdiğini ve Foxconn'un önceki yıllarda sürekli olarak en üst düzey iPhone montajı NPI'ını kazandığı göz önüne alındığında bunun tedarikçi için önemli bir kazanç olduğunu söyledi.

Üretim Fabrikasındaki Değişikliğin Temel Nedeni Ne?

Luxshare'in iPhone 14 Pro Max için üretim verimliliği iyileştirme programı beklenenden daha iyi çıktı ve Apple'ın 2024 modeli için şirkete NPI vermesine yol açtı. Kuo'ya göre bu, Apple'ın Luxshare'in Ar-Ge ve üretim yeteneklerinin birinci kademe tedarikçi seviyesine ulaştığına inandığı anlamına geliyor.

Kuo'ya göre Luxshare'in iPhone işinde önemli bir kâr artışına olanak tanıması bekleniyor. 2022'de yaklaşık 20 milyon olan şirketin 2023'te 45-50 milyon civarında iPhone sevk etmesi bekleniyor ve bu da Apple'ın montajcıya olan inancının ve güveninin arttığını gösteriyor.

Apple, tedarik zincirini Çin'den dünyanın diğer bölgelerine doğru çeşitlendirme planının bir parçası olarak önümüzdeki iki yıl içinde Hindistan'daki iPhone üretim kapasitesini üç katına çıkarmak istiyor. Bir rapora göre Apple, en büyük üç tedarikçisi olan Foxconn, Pegatron ve Wistron'a ülkedeki kapasitelerini ve insan gücünü arttırmaları talimatını verdi.

iPhone 16 Modellerini Hangi Fabrikalar Üretecek?

Mevcut durumda gelecek yılın iPhone 16 serisi için üretim tahsisi Luxshare (iPhone 16 Pro Max), Foxconn (iPhone 16 ve iPhone 16 Pro) ve Pegatron'a (iPhone 16 Plus) tahsis edilmiş durumda.