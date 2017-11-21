iPhone Üretiminde 'Liseli Öğrenciler Zorla Çalıştırılıyor' İddiası

Tayvan'ın en büyük üreticilerinden olan Foxconn'un ortalama 1 milyon çalışanı bulunuyor. Bu çalışanlarının arasında iPhone üretiminde yer alan liseli öğrencilerin olduğu da söyleniyor. Konu hakkında konuşan Apple öğrencilerin zorla çalıştırılmadığını, sadece gönüllü olduklarını ifade etti.

iPhone'un seri üretiminde önemli bir şirket olan Foxconn'un, lise öğrencilerini zorla çalıştırdığı söyleniyor. Şirketin Zhengzhou Demiryolu Lisesi’nde okuyan 6 öğrenciyi zorla çalıştırıldıkları bildiriliyorken, Foxconn ve Apple şirketleri ise bu durumun tamamen yalan olduğunu ve bu öğrencilerin fabrikada gönüllü olarak çalıştıklarını belirttiler.

Financial Times tarafından ortaya çıkarılan habere göre zorla çalıştırılan öğrenciler 17-19 yaş aralığında. Hatta bu kişilerin arasından bir kız öğrenci şu açıklamayı yapmış: “iPhone üretiminin yapıldığı Foxconn fabrikasında zorla çalıştırırdık. Mesleki olarak bize faydası olacak bir iş değildi. Bir günde 1.200 telefona kamera monte ediyordum."

Apple İşçi Maliyetini Düşürmek mi İstiyor?

Eski bir Foxconn çalışanı, Ağustos-Aralık arasında yoğun bir tempo olduğunu belirtti. Bu sebepten dolayı da şirkette öğrencilerin çalıştırıldığını belirten eski çalışan, günde 20 bin iPhone üretildiğini aktardı. Ayrıca Hong Kong Politeknik Üniversitesi asistan profesörlerinden Jenny Chan yaptığı açıklamada, “Apple masraflarını düşürmek istiyor. Bunun için işe alınması kolay olan öğrencileri seçiyorlar” dedi.