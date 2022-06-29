iPhone'un USB-C'ye Geçişini Destekleyen Ülkelere Bir Yenisi Eklendi

Brezilya, değişikliğin elektronik atıkların azaltılmasına yardımcı olabileceğini öne sürerek Apple'ın Lightning kablosunu USB-C standardıyla değiştirilmesini isteyen üçüncü ülke oldu. Haziran ayının başlarında Avrupa Birliği, tüm akıllı telefonların şarj için USB-C standardını kullanmasını gerektiren yeni kurallar koymuştu.

Kısa bir süre sonra ABD Ticaret Departmanına çağrıda bulunan ABD senatörleri evrensel bir ortak şarj cihazı standardını zorunlu kıldı. Şimdi Brezilya da evrensel şarj desteği için çağrıda bulundu ancak AB gibi, Apple'ın tescilli Lightning kablosunu daha yaygın olarak benimsenen USB-C ile değiştirmesi gerektiğine inanıyorlar.

Brezilya, Üreticilere Belli Bir Süre Zaman Tanıyor

Technoblog'a göre 9to5Mac tarafından tespit edildiği üzere Brezilyalı düzenleyiciler akıllı telefon üreticilerini şarj bağlantı noktaları konusunda standart hâle getirmeye zorluyor. Brezilya düzenleyici kurumu Anatel, standardizasyonun daha fazla tüketici rahatlığına imkân tanıyacağını belirtiyor. Ek olarak bu hareketin müşterilerin zaten sahip oldukları şarj cihazlarını yeniden kullanmalarına izin vererek elektronik israfı azaltabileceğine inanıyor.

Anatel'in önerisi, şirketlerin 1 Temmuz 2024'e kadar USB-C'ye geçmelerini gerektiriyor ancak teklif, şirketlerin şarj kablolarından tamamen uzaklaşmasına da izin veriyor. Yalnızca kablosuz olarak şarj edilebilen herhangi bir cihazın bir USB-C şarj politikası uygulamasına gerek olmayacak. Brezilyalıların ve teknoloji şirketlerinin 26 Ağustos 2022'ye kadar proje hakkındaki görüşlerini paylaşmalarına izin var.

Apple hâlihazırda bir USB-C ile şarj edilebilen iPhone üzerinde çalışıyor olabilir. Apple analisti Ming-Chi Kuo, 2023'te iPhone 15'in Lightning kablosunu terk edeceğini ve bunun yerine USB-C kullanacağını söylüyor.