iPhone Uygulamalar Açılmıyor, Çöküyor Sorunu Çözümü

Facebook SDK’sındaki bir hata nedeniyle şu anda iPhone’larda pek çok uygulama açılmıyor, açılır açılmaz çöküyor. Telefonunuzda Facebook uygulaması yüklü olmasa bile uygulama Facebook’un SDK’sını kullanıyorsa bu sorunu yaşıyorsunuz. Spotify başta olmak üzere şirketler sorunu çözmek için uğraşıyor ancak çözülene dek yapabileceğiniz bir şey var. İşte iPhone’da uygulama çökme sorununu çözmenin yolu

Bugün iPhone’larda ilginç bir sorun yaşandı. Facebook SDK’sını kullanan tüm uygulama ve oyunlar kullanılamıyor, açar açmaz kapanıyor. Apple, Facebook ve sorunun yaşandığı uygulamaların geliştiricileri bir güncelleme ile sorunu çözecektir ancak bunu beklemek zorunda değilsiniz. App Store’dan ücretsiz indirebileceğiniz Lockdown Apps adındaki güvenlik duvarı ve gizlilik koruması uygulaması VPN’i kullanarak internette sizi takip edenleri ve Facebook’un iOS SDK’sı gibi şeyleri engelliyor. Spotify, PUBG Mobile başta olmak üzere çökme sorunu yaşadığınız uygulamaları kullanmanıza imkan tanıyor. Yapmanız gerekenler çok basit:

