iPhone'larda Uygulamalar Neden Açılmıyor? Binlerce Uygulama Çöktü!

iPhone kullanıcıları binlerce uygulamaya giriş yapamıyor. Pek çok iOS uygulaması çalışmıyor. iPhone'da uygulamalar neden kapanıyor? iPhone'da uygulamalar neden açılmıyor? İşte detaylar.

Gelen bilgilere göre, Facebook SDK'sında bulunan hatadan dolayı iOS uygulamaları açılmıyor. TikTok, Spotify, Tinder, Getir, N11 gibi uygulamalar da yaşanan sorundan etkileniyor. Raporlar sorunun Facebook'un SDK'sından kaynaklandığını gösteriyor.

Henüz Facebook ve Apple tarafından sorun hakkında resmi bir açıklama yapılmış değil.

Sosyal medyada kullanıcılar tarafından yapılan paylaşımlara göre, iPhone'da bulunan pek çok uygulama otomatik olarak kapanıyor. Hemen aşağıdan bir Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan ekran kaydına da bakabilirsiniz. Şu anda hemen hemen tüm uygulamalarda aşağıdaki sorun yaşanıyor.

Is anyone else having issues opening...any apps on iPhone? pic.twitter.com/JjEkkojVWa