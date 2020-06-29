Popüler iPhone Uygulamaları Casusluk Yapıyor, iOS 14 Özelliği ile Ortaya Çıktı!

Apple App Store’da aralarında TikTok’un da bulunduğu 50’den fazla uygulama ve oyunun casusluk yaptığı ortaya çıktı. Apple’ın iPhone 6s ve üzeri modellere gelecek iOS 14 güncellemesi ile eklenen gizlilik özelliği ile bu sorun ortaya çıktı.

Kopyalayıp Yapıştırdığınız Her Şeyi Görüyorlar!

Pano gizliliği ihlali ilk olarak Mart ayında bildirilmiş, bazı uygulamaların iPhone kullanıcılarının pano içeriğini (kredi kartı numarası, parola, link, kopyalanıp yapıştırılan her şey) görebildiği belirtilmişti. Uygulamaların kullanıcının haberi bile olmadan kopyalanan metin veya medyalara erişebildiği biliniyordu. Geçtiğimiz hafta ilk kez online düzenlenen WWDC etkinliğinde tanıtılan iOS 14 ile App Store’daki popüler birçok uygulama ve oyunun gizliliği ihlal ettiği ortaya çıktı.

Pano Casusluğu Yapan Uygulamalar

iOS 14, bir uygulama veya oyun panoya erişim sağlıyorsa üstte uygulamaların isimleriyle birlikte “kopyalandı” uyarısını gösteriyor. Kullanıcılar böylelikle pano içeriğini görebilen uygulama/oyunları kolayca tespit edebiliyor. iOS 14 ile ortaya çıkan pano casusluğunda TikTok öne çıkan isim olsa da tek uygulama değil. Aşağıdaki videodan panoya erişebilen uygulamaları görebilirsiniz:

iOS 14 Ne Zaman Çıkacak?

iOS 14 developer beta (geliştiricilere özel sürüm) WWDC20 etkinlik sonrasında hemen yayınlandı. iOS 14 public beta (herkesin indirebileceği özel) Temmuz ayında indirilmeye açılacak. iOS 14 final sürümü ise Eylül ayında iPhone 12 tanıtımı ile birlikte sunulacak.

iOS 14 Güncellemesi Alacak Modeller

iOS 14 güncellemesi hangi modellere gelecek? sorusunun yanıtı kısaca iPhone 6s ve üzeri cihazlar. Tam liste şöyle: