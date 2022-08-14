Apple'dan Skandal Karar: iPhone Uygulamalarına Reklam Geliyor

Apple, sonunda iPhone'unuza ve Haritalar, Kitaplar ve Podcast'ler dâhil diğer önceden yüklenmiş olarak gelen daha fazla uygulamaya reklam getirebilir. Bloomberg'den Mark Gurman'ın bir raporuna göre Apple, Haritalar'da restoran, mağaza veya yakındaki diğer işletmeleri aradığınızda öneriler gösterebilen arama reklamlarını dâhili olarak test etti.

Geliştiriciler, "bulmaca oyunları" veya "fotoğraf düzenleyici" gibi belirli bir sorgu için uygulamalarının bir arama sayfasında tanıtılması için ödeme yapabildiğinden Apple, App Store'da benzer bir reklamcılık modelini zaten uzun zamandır kullanıyor.

Gurman'ın belirttiği üzere Haritalar'daki reklamlar, kullanıcılar belirli arama terimlerini girdiğinde arama sonuçlarının en üstünde görünmek için ödeme yapan işletmelerle aynı şekilde çalışabilir.

iPhone Uygulamalarına Gelecek Reklamlar Test Ediliyor

Gurman, bunların yanı sıra Apple'ın yerel Podcast'lerine ve Kitap uygulamalarına da reklam sunabileceğine inanıyor. Bu, potansiyel olarak yayıncıların her uygulamanın içindeki alanlara reklam yerleştirmesine veya içeriklerinin arama sonuçlarında daha üst sıralarda yer alması için ödeme yapmasına olanak sağlayabilir. Tıpkı Haritalar gibi, Podcast'ler ve Kitaplar da şu anda reklamsız şekilde kullanılabiliyor.

Bu iddialar gerçeğe dönüşürse bunun kullanıcı tarafına nasıl yansıyacağı ve ne gibi tepkilerle karşılaşılacağı belirsiz ancak görünüşe göre Apple bu konuyu bir süre daha düşünecek.

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