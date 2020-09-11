iPhone'lar İçin Beklenen Özellik iOS 14 Beta 8 İle Geldi

Apple, bu yılın başlarında WWDC 2020’de iOS 14’ü duyurduğunda kullanıcıların iPhone’larında varsayılan tarayıcı ve mail uygulamasını üçüncü parti bir uygulamayla değiştirebileceklerinden bahsetmişti. Ancak bu özellik şimdiye kadar hiçbir iOS 14 beta sürümünde sunulmadı. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan, final sürümünden önceki son beta olduğu tahmin edilen iOS 14 Beta 8, iPhone’da varsayılan tarayıcıyı değiştirme seçeneğini getirdi.

iPhone'larda Varsayılan Tarayıcı Değiştirme Seçeneği Aktif Oldu

iPhone’da varsayılan internet tarayıcısını değiştirmek artık mümkün. Bu hafta başlarında yayınlanan iOS 14 Beta 8’de bu özelllik sessiz sedasız eklendi. Safari yerine Chrome tarayıcı kullananlarının izlemesi gereken adımlar oldukça basit. Varsayılan internet tarayıcısını Chrome ile değiştirmek için öncelikle App Store’a gidip Chrome’u son sürüme güncellemek gerekiyor. Ayarlar - Chrome - Varsayılan Tarayıcı Uygulaması altından Chrome’u seçmek Safari tarayıcıdan kurtulmak için yeterli oluyor. Varsayılan tarayıcı değiştirildiğinde, Spotlight aramasına da yansıyor ancak Safari kullanma seçeneği yine de gösteriliyor.

Chrome İle Sınırlı

iPhonehacks’in haberine göre, şu an itibarıyla iOS 14 Beta 8 çalıştıran iPhone’larda varsayılan tarayıcı değiştirilebiliyor ve bu seçenek Chrome ile sınırlı. Edge, Opera, Firefox, Brave gibi diğer tarayıcılar için bu seçenek aktif değil. Bunda Chrome’un yeni güncellemiş olmasının bir etkisi olabilir. Öte yandan varsayılan tarayıcıyı değiştirme seçeneği son iPadOS 14 beta sürümünde de mevcut değil.