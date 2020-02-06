iPhone ve Apple Watch'lar Araba Anahtarı Olarak Kullanılabilecek

Çok yakında aracın kilidini açmak, kilitlemek ve hatta çalıştırmak için de akıllı telefonumuzu kullanacağız. Geliştiriciler için yayınlanan iOS 13.4 beta sürümde iPhone ve Apple Watch sahiplerinin cihazlarını araba anahtarı olarak kullanabileceğine dair bir iz bulundu.

iOS 13.4’ün beta sürümünde “CarKey” API’sine rastlandı. Kullanıcılar NFC uyumlu araçlarının kontrolünü telefonları ve saatlerinden sağlayabilecek. Aracın kapılarını açmak, kilitlemek, çalıştırmak için iPhone veya Apple Watch’larını araca yakın tutmaları yeterli olacak. Özellik Wallet uygulaması üzerinden kullanılacak. Express Transit Kartlarda olduğu gibi ilk eşleştirmeden sonra Face ID gerektirmeyecek. Bu CarKey’in pil gücü olmayan bir iPhone veya Apple Watch ile bile çalışacağı anlamına geliyor.

Bu özelliği kullanmak için NFC uyumlu bir araca sahip olmak ve araç üreticisinin uygulamayı yüklemiş olması gerekiyor. Kullanıcıların ilk kurulum sırasında iPhone’larını otomobilin NFC okuyucusu üzerine yerleştirmesi gerekecek. CarKey wallet uygulamasında göründüğünde Apple Watch’a da eklenmiş oluyor.

CarKey’in başka bir yönü de arkadaş ve aile üyeleriyle paylaşılabilir olması. Kullanıcılar istedikleri kişiyi wallet uygulaması ile davet edebilecek. Bu noktada davet mesajı görüntülenecek. Daveti kabul eden kişi iPhone ve Apple Watch’uyla arabanın kilidini açabilecek/kilitleyebilecek.

Apple’ın CarKey için bazı araba üreticileriyle çalıştığı söylentileri var. Cupertinolu teknoloji devinden henüz özellik hakkında resmi açıklama gelmedi. iOS 13.4 final sürümünü beklemek gerekecek.