Apple, iPhone Wifi Sorununun Ne Zaman Düzeleceğini Açıkladı

Apple, iPhone WiFi sorununun çözümü hakkında yeni bir açıklamada bulundu. Teknoloji devi, birkaç hafta önce ilk kez Carl Schou tarafından bildirilen hatanın iOS 14.7 ile ortadan kalkacağını duyurarak kullanıcıların endişesini kısmen giderdi. Şirkete göre iOS 14.7 güncellemesini alan kullanıcılar artık söz konusu sorunla karşılaşmayacak.

iPhone WiFi Sorunu Ne Zaman Düzeltilecek?

Teknoloji devi, sorun ile ilgili yaptığı son açıklamada sorunun çözüldüğünü ve iOS 14.7 güncellemesi ile WiFi özelliklerini kullanılamaz hale getiren sorunun çözüme kavuşturulacağını söyledi.

Apple, geliştiricilerin ve normal kullanıcıların söz konusu hatanın düzeltilip düzeltilmediğinin öğrenilmesi için son güncellemenin beta sürümünü başlattı fakat güncellemenin ne zaman kullanıcılarla buluşturulacağı hakkında bir açıklama yapmadı. Bu nedenle en azından güncelleme yayımlanana kadar bağlanacağınız WiFi isminde "%" işaretinin olup olmadığına dikkat etmelisiniz.

iPhone WiFi Sorunu Nasıl Meydana Geliyor?

Carl Schou yaklaşık dört hafta önce iPhone'larda yer alan ilginç bir hatayı bildirdi. Bu hata, kullanıcıların belirli karakterlerin olduğu WiFi ağlarına bağlanması halinde akıllı telefonun WiFi özelliklerinin tamamen devre dışı kalmasını içeriyordu.

Schou, "%p%s%s%s%s%n" olarak adlandırılan bir WiFi ağına bağlanmanın akıllı telefonun WiFi işlevini kaybetmesine neden olabileceğini belirterek iOS kullanıcılarını uyarmıştı. Güvenlik araştırmacısı Schou, ilk bildirdiği hatanın nasıl düzeltileceğini de açıklamıştı. İlk hata, ağ ayarlarının sıfırlanması ile düzeltilebiliyordu. Kullanıcıların bunu yapması için "Ayarlar > Genel > Sıfırla > Ağ Ayarlarını Sıfırla" yolunu takip etmesi yeterliydi.

Güvenlik araştırmacısının bir sonraki bildirdiği hatanın çözümü, ilk hatanın çözümü kadar basit değildi. Schou, "%secretclub%power" isimli bir WiFi ağına bağlanıldığında akıllı telefonun Wi-Fi özelliklerinin tamamen kullanılamaz hale geleceğini belirtti.

Schou'nun paylaştığı bilgilere göre bu şekilde adlandırılmış bir ağa bağlanıldığında başka bir ağa bağlanamamak da dahil olmak üzere akıllı telefonun WiFi ile ilgili hiçbir özelliği kullanılamıyor. Güvenlik araştırmacısının aktarmış olduğu bilgilerin en tedirgin edici kısmı ise ağ ayarları sıfırlansa dahi söz konusu hatanın devam etmesi oldu.

Daha önce benzeri görülmemiş bu sorunun tek çözümü, cihazı fabrika ayarlarına döndürmek gibi görünüyor ancak çözüm yolu herhangi bir şekilde test edilmediğinden sorunun kullanıcıları çözüme kavuşturacağının kesin olmadığını da belirtmek gerekiyor.