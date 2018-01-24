iPhone X, 2017'nin En Çok Satan Telefonu Oldu

Geçtiğimiz günlerde çıkan "iPhone X üretimi durduruluyor" haberlerinden sonra kullanıcıları çok şaşırtacak bir araştırma yapıldı. Canalys tarafından yapılan araştırmada iPhone X, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde en çok satan model olmayı başardı. iPhone X her ne kadar kullanıcılar tarafından eleştirilse de, 29 milyon satmayı başardı.

Araştırmayı yapan Canalys şirketi hazırladığı raporda, 29 milyonluk satışın 7 milyonunun Çin'den geldiğini belirtti. Yani Çinli kullanıcılar tarafından beğenilmediği söylenen iPhone X, yine de Çin pazarında başarılı bir satış rakamına ulaşmış durumda. Ayrıca araştırmada yer alan Canalys Analisti Ben Stanton, "iPhone X'un satış performansı, 999 dolar fiyatlı bir cihaz için etkileyici ancak endüstri beklentilerinin altında kaldı" açıklamasını yaptı.

Ayrıca Aralık ayına kadar doğru düzgün sevkiyat gerçekleştiremeyen Apple, en çok satışını Aralık ayında yaptı. Ancak iPhone X'un yüksek fiyatlı olması eski modellerin satılmasında da etkili oldu. Çünkü iPhone X'a 999 dolar fiyat etiketi koyan Apple, iPhone SE, 6s ve 7 modellerinde daha düşük fiyatlar belirlemeyi tercih etti. Böylelikle kullanıcılar eski modellere yönelmekten kaçmadı.

Analist TuanAnh Nguyen ise iPhone X ve iPhone 8 lansmanını son çeyrekte gerçekleştirmesini şu şekilde yorumladı: "Bu strateji, iPhone'u hem tasarım hem de kullanıcı deneyiminde yükseltirken Apple'ın riskini azalttı. Face ID ve çerçevesiz ekran gibi yeni teknolojiler, 999 dolar fiyat etiketini haklı çıkarmaya ve Samsung, Huawei, Google ile rekabet gücünü korumaya yardımcı olurken Apple'ın genel sevkıyat hedeflerini karşılamasına ve pazardaki liderliğini korumasına izin veriyor"

Ayrıca Samsung ve Google gibi markaların satış rakamları henüz açıklanmış değil ancak iPhone X 29 milyon satışıyla birinci sırada yer alıyorsa, diğer amiral gemilerinin bu satış rakamını yakalayamadıklarını varsayabiliriz.

YAZILIM iOS 11.2.5 Güncellemesi Yayınlandı!